OPPO Find X5 Lite, la storia si ripete: sarà ancora un rebrand

In attesa di capire quando e come arriverà la nuova serie OPPO Find X5, specie quella flagship, iniziano ad arrivare le prime conferme per il modello Lite in Europa. Infatti, questo smartphone sarà ancora una volta ispirato da uno smartphone già presente, ma non nel nostro mercato.

OPPO Reno 7 5G sarà Find X5 Lite in Europa

OPPO Reno7 5G will launch as OPPO Find X5 Lite for European market. pic.twitter.com/bhHaEku66q — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) January 15, 2022

Chi conosce un po' la dinamica di distribuzione della serie OPPO Reno sa che ormai la serie pari viene lanciata regolarmente in Europa con tale nome, mentre quella dispari viene rilasciata nelle vesti dei modelli “minori” della serie Find X, diventando quindi la versione Lite e Neo.

Ed è da qui che si parte per conoscere il prossimo OPPO Find X5 Lite. Da una certificazione infatti, abbiamo la conferma che Reno 7 5G, non ancora arrivato sul mercato Global, sarà reso proprio in tal modo per le nostre latitudini. Cosa aspettarsi, viste le premesse, da questo smartphone?

Senza dubbio, avremo il primo smartphone della serie Find X con frame squadrato, oltre ad avere un display AMOLED a 90 Hz e soprattutto lo Snapdragon 778G, divenendo il primo dispositivo del brand ad avere questo chipset in Europa. A questo si abbinerà poi una fotocamera da 64 MP seguita da altri due sensori ed una selfie camera da 32 MP. Per la batteria, avremo una ricarica a 60W. L'unico dubbio resta il software, visto che potrebbe avere già Android 12 con ColorOS 12.1, ma non ci mettiamo la mano sul fuoco.

Non ci resta quindi che attendere l'arrivo della nuova serie Find X5, che sarebbe prevista per marzo 2022 in Cina e da noi, a questo punto, c'è da aspettarsela verso il mese di aprile, anche per capire se il modello Neo sarà Reno 7 Pro oppure il modello medio-top gamma previsto nella serie regolare.

