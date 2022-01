OPPO Reno 7 e 7 Pro Global: da un teaser nuovi indizi sull’uscita

Sono passate solo poche settimane dal debutto in Cina della serie Reno 7, ma già da un po' di parla di un possibile debutto fuori dal paese. Non sappiamo ancora se la gamma arriverà in Europa oppure resterà appannaggio solo di determinati mercati (l'India in primis); nel frattempo OPPO Reno 7 Pro Global ha fatto la sua prima comparsa “ufficiale” tramite Google Play Console.

Aggiornamento 04/01: dal web arrivano nuovi indizi in merito all'uscita Global degli OPPO Reno 7, che sembrano ormai prossimi. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

OPPO Reno 7 Pro Global certificato da Google: il debutto si fa sempre più vicino

La piattaforma di Google solitamente funge da apripista per il debutto di un terminale (anche se ci sono sempre delle eccezioni). In questo caso è molto probabile che OPPO Reno 7 Pro, avvistato su Google Play Console, sia in dirittura d'arrivo fuori dalla Cina ed è plausibile che non manchi molto al debutto. Per il momento non abbiamo ancora una conferma ufficiale; per quanto riguarda la certificazione di Google, il dispositivo compare con Android 11 e 12 GB di RAM.

OPPO Reno7 Pro visits Google Play Console. Global launch coming up soon.#OPPO #OPPOReno7Pro pic.twitter.com/Hg4xhjxhMu — Mukul Sharma (@stufflistings) December 22, 2021

Il nuovo OPPO Reno 7 Pro è il modello maggiore della serie: equipaggiato con un pannello AMOLED da 6.55″ Full HD+ a 90 Hz ed un chipset Dimensity 1200-Max, il dispositivo arriva con un look totalmente rinnovato rispetto alla generazione precedente. La batteria è un'unità da 4.500 mAh con ricarica da 65W mentre il comparto fotografico si basa su un triplo sensore da 50 + 8 + 2 MP.

OPPO Reno 7 Global certificato, stanno arrivando? | Aggiornamento 30/12

OPPO Reno7 receives the Indian BIS certification and IMDA certification in Singapore. Launch imminent.#OPPO #OPPOReno7 pic.twitter.com/rXbMxLia1Z — Mukul Sharma (@stufflistings) December 30, 2021

A distanza di qualche giorno, alcuni enti hanno iniziato a certificare il modello base della serie Reno 7, che segue quindi il modello Pro già apparso su Google Play Console. Di sicuro, come possiamo leggere, il modello CPH2371 è un dispositivo 5G e molto probabilmente arriverà pressoché invariato fuori dalla Cina.

OPPO Reno 7 e 7 Pro Global compaiono in un teaser | Aggiornamento 04/01

Sempre meno giorni ci separano dall'approdo fuori dalla Cina della nuova serie Reno, che stavolta appare in maniera più concreta sul web. Infatti, da uno store è apparso finalmente un teaser che mostra il modello Pro in bella vista, con l'annuncio che avrebbe inaugurato il 2022 con la sua uscita. Ora, considerando che OPPO non ha in progetto tale lancio per gennaio, è facile che potremo vederlo nel mese di febbraio, anche per far spazio a Find X5.

Aspettando il debutto internazionale della serie Reno 7 vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato alla gamma, con tutti i dettagli su specifiche e prezzi.

