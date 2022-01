Gli auricolari da gaming Black Shark tornano in super sconto su Amazon

Nell'universo sempre più ampio degli auricolari TWS, c'è una nicchia sempre più apprezzata che è quella degli auricolari da gaming. E da questa nicchia vengono fuori i Black Shark Lucifer T1, auricolari TWS a bassa latenza che sono ora in offerta ad un prezzo super su Amazon.

Aggiornamento 15/01: le cuffie TWS di Black Shark tornano in sconto su Amazon. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Coupon Black Shark Lucifer T1: auricolari da gaming ad un prezzo top su Amazon

Prima di conoscere le modalità di acquisto di queste cuffie a bassa latenza, conosciamole meglio tra specifiche e design. Lo stile è inconfondibilmente legato ai colori del brand Black Shark, quindi di colore nero e con indicatori LED in verde sia sugli auricolari, sia sulla custodia. Oltre a questo, abbiamo un supporto al Bluetooth 5.2 Dual Mode, ma anche driver dinamici da 10 mm per un audio più corposo e pulito.







Presenti anche i controlli touch, per attivare la modalità bassa latenza o gestire le varie funzioni musicali ed in chiamata. Non manca poi la certificazione IPX4, mentre per l'autonomia abbiamo 3 ore e mezzo di utilizzo degli auricolari e circa 35 ore per la custodia grazie alle batterie da 40 e 400 mAh. Se volete saperne di più, date un'occhiata anche alla nostra recensione!

Trovate quindi gli auricolari TWS a bassa latenza Black Shark Lucifer T1 ora in super offerta su Amazon a 34.9€: per ottenere il prezzo indicato dovrete mettere la spunta alla voce Applica Coupon presente subito sotto il prezzo, nella pagina del prodotto. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

