Fai il pieno di memoria con la Micro SD Lenovo ThinkPlus in offerta

Gli smartphone più moderni, ma anche console portatili come Nintendo Switch, sebbene abbiano un'ottima quantità di memoria integrata, talvolta hanno bisogno di un'espansione. Per questo, una Micro SD come la Lenovo ThinkPlus da 64 GB, in offerta lampo su TomTop, può essere la soluzione dal prezzo più che onesto.

Lenovo ThinkPlus 64 GB: come risparmiare sulla Micro SD in offerta

La scheda TF di Lenovo si presenta come tutte le altre, ma ha dalla sua tutti gli standard necessari per chi utilizza questo tipo di soluzioni. Ad esempio, abbiamo un livello video V30 ed una velocità U3, che permette di ottenere registrazioni Full HD e 4K in maniera fluida, senza perdite di frame.

Supporta anche lo standard A1 ed il Classe 10, che permettono una lettura dei file più veloci ed un'apertura app più rapida, senza ritardi. Quanto alla velocità di lettura, siamo sui 90 MB/s, mentre per la scrittura siamo in un range che va dai 30 ai 60 MB/s. Insomma, non vi mancherà nulla che lo usiate su smartphone o su action cam e console.

Trovate la micro SD Lenovo ThinkPlus da 64 GB in offerta lampo sullo store di TomTop ad un prezzo molto competitivo. Il link all'acquisto è posto qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte e sconti da parte di TomTop? Allora vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato allo store in modo da non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il