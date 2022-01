Dreame Bot W10: il flagship dei robot aspirapolvere è qui

I robot vacuum cleaner sono tanti e di ogni tipo e prezzo. Abbiamo ormai soluzioni per ogni esigenza e la qualità è sempre più o meno alta. Ma per chi vuole un prodotto di grande spessore, che faccia veramente la differenza in fatto di pulizia, potrebbe trovare la risposta nel nuovo robot aspirapolvere lavapavimenti top gamma Dreame Bot W10, ultimo arrivato del brand specializzato.

Design e caratteristiche

Il nuovo Dreame si presenta in forma ibrida, dato che ha un arco nella parte di testa ed una disposizione semi-rettangolare nella parte posteriore. A parte ciò, questo robot è caratterizzato da una base di ricarica di auto-svuotamento. Questa base è dotata di due serbatoi: uno per l'acqua e la polvere raccolti ed un altro per l'acqua pulita che serve a pulirlo ed in più ha una funzione di asciugatura delle spazzole.

Passando a quelle che sono le sue funzioni principali, abbiamo una potenza di aspirazione da 4.000 Pa, che abbinato alla batteria da 6.400 mAh, permette fino a oltre 3 ore di pulizia senza stop, pensato quindi anche per le case più spaziose. Il movimento che esegue avviene anche tramite una mappatura tramite LiDAR molto avanzata, che permette di creare mappe multi-piani, stanza per stanza, zone No-Go virtuali e zone specifiche di pulizia. Tutto questo può essere eseguito in 3 modalità diverse di pulizia: aspirapolvere, lavaggio e combinata.

Essendo Dreame Bot W10 un dispositivo intelligente, la pulizia può avvenire anche tramite controllo della voce, soprattutto con Alexa. Ovviamente, non manca una comoda applicazione per gestire in tutto e per tutto questo robot. Infine, presente un sistema di ritorno automatico alla base di svuotamento, così come una ripresa delle operazioni se interrotto.

Dreame Bot W10 – Prezzo, disponibilità e offerte

Il nuovo robot aspirapolvere 2-in-1 Dreame Bot W10 debutta quindi sullo store di Goboo e lo fa con una promo molto interessante che vi permette di risparmiare un bel po' grazie al pre-ordine dove bisogna lasciare un deposito di 30€ fino all'11 febbraio 2022 e poi acquistare il prodotto ad un prezzo più basso con l'aggiunta di un codice sconto. Il periodo promozionale di vendita è disponibile fino all'11 marzo 2022.

