Redmi Buds 3 Lite: le TWS low cost di Xiaomi sono in sconto su Amazon

Durante l'evento di lancio della serie Note 11, la costola di Xiaomi ha presentato anche le nuove cuffie TWS Redmi Buds 3 Lite, una soluzione low budget dal prezzo irrisorio ma dal look accattivante e sobrio: dopo il lancio in patria gli auricolari arrivano anche per noi occidentali grazie a vari store online, sia in offerta lampo che con codice sconto: vediamo quali sono le promozioni più convenienti del momento!

Aggiornamento 20/01: le cuffie TWS low budget di Xiaomi tornano in sconto, questa volta su Amazon (da venditore terzo ma con spedizione Prime) Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Codice sconto Redmi Buds 3 Lite: le cuffie wireless scendono a prezzo top

Le cuffie TWS Redmi Buds 3 Lite adottano uno stile “a capsula” (quindi sono sprovviste di stelo) ed un'indossabilità in-ear, integrano driver da 6 mm ed offrono un peso di appena 4.2 grammi. La custodia a ciottolo presenta un LED frontale per lo stato della batteria. A proposito di autonomia si parla di circa 5 ore di riproduzione musicale, che salgono a 18 contando anche la custodia. Completano il quadro la connettività Bluetooth 5.2 e la certificazione IP54 contro schizzi d'acqua, sudore e polvere.

Le nuove Redmi Buds 3 Lite tornano in sconto grazie a molteplici store online. Per la prima volta le cuffie sono presenti su Amazon, ad un prezzo super accessibile e con spedizione Prime: non dimenticate di spuntare la voce “Applica Coupon” per far scende il prezzo a 24.9€. Di seguito trovate il link all'acquisto. Se non visualizzate il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

Vi segnaliamo poi che le cuffie TWS sono presenti anche su Goboo, in versione Global e con tanto di spedizione dall'Europa.

Se invece puntate al massimo risparmio, vi segnaliamo che le cuffie TWS low budget di Xiaomi sono in sconto anche su Banggood, ad un prezzo super (con spedizione gratis dai magazzini cinesi).

