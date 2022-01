Dove comprare il nuovo Xiaomi 12X

Insieme ai due nuovi modelli top, la casa di Lei Jun ha presentato anche un modello di fascia medio alta: si tratta di un terminale con nulla da invidiare ai fratelli maggiori, con ottime specifiche, un prezzo contenuto e dimensioni compatte. Voglia di un dispositivo comodo da impugnare, ma senza rinunciare alle performance e spendendo meno rispetto ad un top? Allora ecco dove comprare Xiaomi 12X, il vostro nuovo “mid-range” preferito!

Xiaomi 12X è qui: ecco dove comprare il nuovo medio gamma compatto

Ovviamente quando si parla di Xiaomi 12X e di mid-range si fa riferimento ad una fascia medio-alta che punta verso il top grazie ad un look elegante e specifiche ottime. Il dispositivo è mosso dallo Snapdragon 870, monta un display AMOLED a 120 Hz (da 6.28″ di diagonale) ed offre una tripla fotocamera da 50 + 13 + 5 MP. Amanti della ricarica rapida, niente paura: il “medio gamma” è dotato di una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica da 67W, per fare il pieno in un lampo. E ora che abbiamo ricordato le varie caratteristiche, andiamo a scoprire dove comprare Xiaomi 12X!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per tutti i dettagli sul nuovo medio gamma della serie 12 date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato. In alternativa è presente anche un pratico confronto tra specifiche, caratteristiche e prezzi dei terminali della famiglia. Se invece volete sapere dove comprare i top 12 e 12 Pro, anche in questo caso sarete accontentanti.

TradingShenzhen

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 15€) e pagamento sicuro tramite PayPal. Il software è la MIUI 13, ovviamente in versione China (in lingua cinese ed inglese, in base a quanto riportato dallo store). Oltre al caricatore, nel pacchetto sarà presente anche un adattatore EU.

Alcune versioni potrebbero essere non disponibili: niente paura perché torneranno in stock in un secondo momento.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate ai flagship.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il