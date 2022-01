Xiaomi Smart TV P1E 43″ torna al minimo con i saldi tech di Unieuro

I televisori intelligenti sono ormai diventati parte della quotidianità, specie con l'avvento dello switch tecnologico in Italia. Se ne cercate uno, una delle migliori soluzioni Consumer può essere senza dubbio Xiaomi Smart TV P1E, modello da 43″, ora in offerta al minimo storico da Unieuro.

Aggiornamento 10/01: la smart TV P1E da 43″ torna nuovamente in sconto al miglior prezzo, questa volta grazie ad Unieuro. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Xiaomi Smart TV P1E 43″ in offerta al miglior prezzo sullo store online di Unieuro

Come si presenta questo smart TV Xiaomi? Evoluzione naturale del Mi TV 4S e si dota di un rinnovato pannello 4K con angolo di visione a 178°. Inoltre, non manca il supporto alla tecnologia MEMC, oltre che all'HDR10 e HLG. Non solo video, ma anche l'audio dice la sua con due speaker da 8W ciascuno e supporto al Dolby Audio e DTS-HD.

Guardando alla parte smart, abbiamo Android TV, che permette di accedere a migliaia di applicazioni pensate proprio questo utilizzo, oltre ad avere pre-installati i maggiori servizi streaming come Netflix, Prime Video e YouTube. Non manca il supporto all'Assistente Google, all'hub per il controllo della casa intelligente e la Chromecast integrata. Presenti inoltre Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band, 2 porte HDMI 1.4 e 1 HDMI 2.0, oltre a 3 ingressi USB.

Trovate Xiaomi Smart TV P1E da 43″ in offerta al prezzo minimo storico da Unieuro, ovviamente con tanto di spedizione rapida direttamente da magazzini nostrani. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non doveste visualizzare il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock. Inoltre vi segnaliamo che l'offerta da parte dei saldi invernali tech: date un'occhiata anche agli altri sconti del Fuoritutto Unieuro!

Se preferite Amazon, vi segnaliamo che anche in questo caso la smart TV è in sconto (seppur ad un prezzo leggermente maggiore).

