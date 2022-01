Xiaomi Mi Pad 5 6/256 GB torna al miglior prezzo possibile!

Dopo il lancio alle nostre latitudini il tablet della casa di Lei Jun è finito fuori dai radar per un bel po', lasciando a bocca asciutta tanti appassionati. Se siete tra questi, niente paura perché Xiaomi Pad 5 è finalmente ritornato ed è in offerta con codice sconto ad un prezzo top!

Aggiornamento 11/01: il tablet di Xiaomi, versione 6/256 GB, torna nuovamente disponibile al minimo storico, stavolta in offerta grazie ad un Coupon dedicato. Trovate i dettagli in fondo all'articolo.

Come risparmiare su Xiaomi Mi Pad 5: il nuovo tablet è in offerta con codice sconto

Il tablet di Xiaomi non ha certo bisogno di presentazioni – visto il livello di hype – ma un ripasso è sempre gradito. Stiamo parlando di un terminale di fascia medio-alta, equipaggiato con un display LCD da 11″ con risoluzione 2.5K, refresh rate elevato (120 Hz), HDR10, tecnologia TrueTone e DolbyVision, con un corpo in metallo spesso appena 6.85 mm (e dal paso di 511 grammi). Il resto delle specifiche comprende lo Snapdragon 860, 6/128 GB di memorie (nel caso del modello in promo), 8.720 mAh, ricarica da 33W, Wi-Fi 6, BT 5.2, quattro speaker ed una fotocamera principale da 13 MP. Per saperne di più sul tablet date un'occhiata anche alla nostra recensione completa!

Lo Xiaomi Mi Pad 5 ritorna quindi finalmente in offerta, stavolta al minimo, con codice sconto dedicato (bisogna anche applicare il coupon presente nella pagina!) e spedizione dai magazzini europei di Goboo in nella configurazione 6/256 GB. Se volete invece il modello con memoria minore, è disponibile anch'esso quasi al minimo storico. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Siete interessati al Mi Pad 5 Pro? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento su dove comprare il nuovo tablet di Xiaomi!

