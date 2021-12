Xiaomi Mi Note 10 Lite si aggiorna alla MIUI 12.5 Enhanced | Download

Fortunatamente per i possessori di Xiaomi Mi Note 10 Lite, non fa parte della lista di smartphone che non riceveranno l'aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced. Anche se parliamo di uno smartphone non propriamente fra i più supportati nel catalogo Xiaomi, sta giustappunto ricevendo la nuova versione della MIUI. Anche se si inizia a parlare concretamente della MIUI 13 (avete visto i nuovi video leak?), la MIUI 12.5 Enhanced è necessaria per sistemare i vari problemi software riscontrati dagli utenti.

La MIUI 12.5 Enhanced inizia il suo corso su Xiaomi Mi Note 10 Lite

La release in questione è la V12.5.4.0.RFNMIXM, pertanto parliamo della versione Global della MIUI 12.5 Enhanced per Xiaomi Mi Note 10 Lite. Se non aveste ancora ricevuto la notifica OTA, è possibile che si tratti ancora di una release Stable Beta, pertanto destinata unicamente ai Mi Pilot. Ma se non voleste attendere, potete comunque scaricare e installare manualmente l'aggiornamento (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 12.5 Enhanced per Xiaomi Mi Note 10 Lite

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog

Prestazioni rapide. Più autonomia tra le ricariche.

Algoritmi mirati – I nostri nuovi algoritmi allocheranno dinamicamente le risorse di sistema in base a scene specifiche, garantendo un'esperienza fluida su tutti i modelli.

Atomized Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Liquid Storage – Nuovi meccanismi di archiviazione sensibili manterranno il tuo sistema vibrante e reattivo con il passare del tempo.

Bilanciamento intelligente – I miglioramenti del sistema principale consentono al tuo dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di punta.

