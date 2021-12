Xiaomi 12: ricarica al top anche per il modello base

Tutto è pronto per la presentazione di uno Xiaomi 12 che farà da apripista per la nuova ondata di top di gamma next-gen. Sulla quantità di modelli c'è ancora confusione, anche se i rumors più recenti parlano di un trittico comprensivo di 12 Pro e 12X. Se invece riponete tutta la vostra curiosità su Xiaomi 12 Ultra, sappiate che potrebbe non arrivare mai e qua c'è il motivo. Modelli e varianti a parte, è quasi superfluo sottolineare come il flagship Xiaomi continui a essere il più chiacchierato. Ogni volta che un nuovo smartphone della compagnia di Lei Jun è pronto al debutto, non c'è un giorno dove non spunta un leak che ce ne parli.

Il comparto batteria di Xiaomi 12 si ricaricherà ancora più rapidamente

Ed è così anche oggi, con il solito leaker Digital Chat Station che torna a pronunciarsi sul futuro di Xiaomi 12. Il suo post su Weibo non lo menziona in maniera diretta, ma ormai siamo abituati ai suoi “tweet” sibillini (ma neanche troppo). A questo giro, il focus è sul comparto batteria del flagship Xiaomi: diamo per scontato che parli del modello base, non avendo specificato alcunché. Anche perché menziona un amperaggio da 4.500 mAh, leggermente sotto ai 4.600 mAh del suo predecessore.

Leggermente meno batteria, quindi, ma Xiaomi 12 guadagnerebbe una ricarica più rapida, passando dai comunque rispettabili 55W ai più performanti 67W. E come specifica sempre il leaker, questa potenza dovrebbe essere bissata anche dal supporto wireless, potendo così beneficiarne anche senza fili. Praticamente lo stesso supporto che abbiamo visto su Xiaomi 11 Pro/Ultra, in grado di caricarsi a 67W in entrambe le modalità.

Al contrario della scorsa annata, questa volta il maggiorato Xiaomi 12 Pro si spingerebbe più in là in termini di batteria e ricarica. Si parla di una capienza da 5.000 mAh ma soprattutto una ricarica a 120W: trovate tutte le informazioni nell'articolo dedicato.

