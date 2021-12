Samsung: stop all’aggiornamento One UI 4.0 e Android 12

Fra tutti i produttori di smartphone, Samsung è senza ombra di dubbio quella che si è dimostrata più rapida ad aver aggiornato ad Android 12 con la One UI 4.0. Al contrario di compagnie rivali che sono ancora ferme alla fase Beta, Samsung può vantare di aver già aggiornato la sua famiglia Galaxy S21. Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica: come conferma la stessa azienda, l'aggiornamento è stato interrotto a causa di problematiche di natura tecnica.

Samsung e One UI 4.0: interrotto l'aggiornamento ad Android 12

Purtroppo non sembra volersi risolvere il problema che affligge praticamente ogni nuova versione di Android. Era già successo con Android 11, con principalmente Xiaomi e OnePlus che erano incappate in problematiche di vario problema. A questo giro, è nuovamente OnePlus ad avere problemi con Android 12, ma a quanto pare non è l'unica.

Ecco quanto fa sapere Samsung in un post sulla propria community:

“Dopo l'aggiornamento ad Android 12 (One UI 4), è stato trovato un errore di incompatibilità con il sistema Google Play in alcuni dispositivi limitati, pertanto l'aggiornamento è stato messo in standby. Google sta agendo dopo aver analizzato la vicenda. Quando le sue azioni saranno completate, la One UI 4 verrà ri-distribuita. Stiamo lavorando duramente per rilasciare la One UI 4 il prima possibile. Abbiamo in programma di ri-distribuire l'aggiornamento OTA dopo aver risolto gli errori relativi e stiamo preparando delle contromisure per assicurare la stabilità dei terminali e alleviare il disagio dei clienti e la soddisfazione dei clienti.“

Insomma, sembra che ultimamente non stia andando troppo bene a Samsung. Vuoi per il presunto rinvio del lancio della serie Samsung Galaxy S22, vuoi per Qualcomm che non sarebbe più contenta della partnership.

