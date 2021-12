Non solo Xiaomi 12: ci sarà anche un mid-range compatto

Se c'è un produttore che ha spinto per fare smartphone sempre più grandi, questo è Xiaomi. Non che sia il solo, ma vista la quantità di modelli immessi sul mercato e i numeri di vendita maturati nel mondo, è sicuramente una delle realtà più influenti in tal senso. Più in generale, è il mondo della telefonia cinese che ha sempre spinto per aumentare le diagonali degli schermi. A differenza nostra, in Cina la fruizione multimediale e il gaming da mobile si sono diffusi molto prima che da noi. Per questo, realtà come Xiaomi, Huawei, OPPO e vivo si sono adeguati, offrendo all'utenza smartphone su cui fosse possibile goderne al meglio. E con il loro avvento anche in occidente, questo trend si è diffuso anche da noi.

Anche la fascia mid-range di Xiaomi potrebbe farsi più compatta

Al contempo, una certa fetta d'utenza si è sempre più lamentata per l'assenza di un'alternativa compatta agli smartphone di Xiaomi e di tutti gli altri produttori. Alcuni hanno scelto di ascoltare questa esigenza, come Apple con i suoi melafonini “mini”, o anche ASUS con l'ultimo ZenFone 8. Adesso sappiamo che anche Xiaomi ha deciso di fare lo stesso, con uno Xiaomi 12 che offrirà uno schermo più tascabile dei modelli precedenti.

Questo per la fascia premium, ma per quella mid-range? A quanto pare, l'azienda di Lei Jun starebbe valutando di fare lo stesso anche per i segmenti più economici. Stando alle parole di Digital Chat Station, Xiaomi starebbe preparando uno smartphone compatto di fascia media. Di conseguenza, probabilmente questo modello farebbe parte della serie Redmi, il vero motore delle vendite della compagnia. Sempre secondo il leaker, Xiaomi sarebbe in fase di test, pertanto ci vorrebbe ancora tempo per eventualmente vederlo debuttare.

