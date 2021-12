Samsung Galaxy S22 Note sarà il flagship che tutti vorranno

Sin dalla loro esistenza, i top di gamma Samsung sono stati proposti in numerose varianti mutevoli nel tempo, come confermerebbe l'esistenza di Samsung Galaxy S22 Note. No, non avete letto male: secondo le ultime indiscrezioni, la prossima generazione flagship della compagnia sud coreana attuerà un altro cambio di passo. Era il 2015 quando venivano lanciati Samsung Galaxy S6 e S6 Edge, la cui differenza sostanziava nella presenza o meno del controverso schermo Dual Edge. Nel 2017 ci fu il cambio: lo schermo Dual Edge divenne una costante, perciò arrivarono Samsung Galaxy S8 e S8+, dove il “Plus” indicava maggiori dimensioni, batteria e memorie.

La strategia è stata mantenuta nel tempo ma con qualche variazione: nel 2019 ci fu anche la variante S10e, cioè il top di gamma compatto mai più replicato. Nel 2020, invece, oltre al modello base e quello Plus ci fu l'introduzione di quello Ultra, cioè una variante ancora più pregiata nelle specifiche. Strategia che è stata replicata con l'attuale generazione S21, ma che adesso sembra sarà abbandonata in favore di un “ritorno alle origini”.

Addio “Ultra”: sarà Samsung Galaxy S22 Note il non plus ultra del 2022

Sin dalla sua nascita, la famiglia Samsung Galaxy Note è stata creata con in mente gli utenti più esigenti: schermi più grandi, specifiche maggiorate e la presenza dell'iconica S Pen. Negli anni la serie Note ha accresciuto la popolarità di Samsung, ma sembra proprio che sia arrivata la sua fine. Come confermato a più riprese, Samsung avrebbe deciso di abbandonare la serie, come dimostra il fatto che l'ultima serie Note 20 risale ormai al 2020. È evidente che la sua eredità sia stata presa dal modello Ultra: non a caso, Samsung Galaxy S21 Ultra non ha soltanto specifiche maggiorate, ma anche lo stylus.

S22 ULTRA IS DEAD



Next is the S22 Note 😉 — Tron ❂ (@FrontTron) December 10, 2021

Arriviamo così al 2022, anno in cui debutterà Samsung Galaxy S22 Ultra… o dovremmo dire Samsung Galaxy S22 Note? Questo secondo il tweet del leaker Tron, sempre abbastanza informato quando si parla del marchio sud coreano. Per quanto ben lungi dall'essere definita un'ipotesi sicura, avrebbe senso: come riportano i numerosi leak, S22 Ultra non soltanto avrà il pennino, ma avrà anche l'apposito slot assente su S21 Ultra. Un vero e proprio seguito alla serie Note, e allora perché non mantenerne la denominazione? In questo modo, Samsung potrebbe attirare tutti coloro che sono orfani di un seguito per la tanto apprezzata famiglia di top di gamma. Resta da vedere se questa indiscrezione avrà un seguito reale o meno.

