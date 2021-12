I pagamenti in 3 rate di PayPal arrivano su Banggood: ecco come funzionano

Uno degli store più apprezzati dagli utenti è senza dubbio Banggood: la piattaforma cinese offre una valanga di offerte direttamente dai magazzini europei ed ogni giorni arrivano codici sconto per risparmiare praticamente su qualsiasi prodotto (perfino per le decorazioni di Natale), da più in voga alle vecchie glorie (disponibilità permettendo). Se anche voi siete avete trovato nel portale cinese il posto giusto per trovare occasioni, allora la bella notizia non potrà che farvi estremamente piacere: ora su Banggood è disponibili il pagamento in tre rate di PayPal e nel nostro approfondimento andremo a scoprire tutti i dettagli e come funziona questa novità.

Banggood & PayPal, disponibile il pagamento in tre rate: ecco come funziona

Il funzionamento dell'iniziativa è simile a quanto visto con altre piattaforme che utilizzano PayPal. Per beneficiare del pagamento in tre rate su Banggood non dovrete far altro che scegliere il prodotto che vi interessa, aggiungerlo al carrello e completare l'ordine, ovviamente scegliendo PayPal come metodo di pagamento. Durante questa fase vi verrà chiesto se preferite pagare in un'unica soluzione oppure usufruire dell'iniziativa “Paga in 3 rate”.

La prima rata viene pagata al momento dell'acquisto mentre la seconda sarà addebitata direttamente nel mese successivo. L'ultima rata sarà coperta il secondo mese dopo l'acquisto, il tutto direttamente tramite il vostro conto PayPal.

Il servizio di pagamento in tre rate di PayPal è – sostanzialmente – un finanziamento senza interessi per un importo da 30€ fino a 2.000€, valido per i titolari di un conto PayPal a cui è collegata una carta di credito, di debito o un conto corrente confermato. Inoltre il finanziamento può essere rimborsato in tutto o in parte durante il periodo di rimborso (non è previsto alcun onere per il rimborso anticipato). Per tutti i dettagli del caso vi invitiamo a dare un'occhiata alla pagina dedicata al servizio.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il