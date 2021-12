POCO M4 Pro: è sempre lui lo smartphone 5G low cost per tutti!

Ormai puntare ad uno smartphone 5G è sempre più conveniente ed accessibile: se cercate un low budget di tutto rispetto, dal prezzo goloso e dotato di buone specifiche, allora POCO M4 Pro è il dispositivo adatto!

POCO M4 Pro torna in sconto con Coupon: ecco come risparmiare

Fin dal suo debutto POCO M4 Pro si è distinto per il suo look accattivante e la sua scheda tecnica solida: si tratta di uno smartphone low budget votato al 5G con tante caratteristiche positive. Frontalmente abbiamo un display LCD da 6.6″ Full HD+ a 90 Hz, mentre di lato trova spazio il lettore d'impronte. Il comparto fotografico offre un doppio sensore da 50 + 8 MP (con grandangolo) mentre grazie alla batteria da 5.000 mAh e alla ricarica rapida da 33W non resterete di certo a secco nel momento meno opportuno. Il cuore del dispositivo è il Dimensity 810, soluzione octa-core a 6 nm supportata da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage UFS 2.2. Se volete saperne di più sul dispositivo, non esitate a dare un'occhiata alla nostra recensione!

POCO M4 Pro 5G torna nuovamente in sconto su GShopper, in versione da 6/128 GB e con tanto di spedizione direttamente dall'Europa. Tuttavia vi segnaliamo che il codice sconto dedicato non funziona tramite il sito: bisognerà necessariamente riscattarlo utilizzando l'app di GShopper. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Avete bisogno di cover e pellicole? Allora eccovi serviti!

Siete ancora affamati di sconti in salsa POCO (e non solo)? Allora date un'occhiata al nostro canale Telegram dedicato a GShopper, con tantissime offerte dedicate ai prodotti della casa cinese che diventano ancor più golose con la spedizione dai magazzini EU e – ovviamente – con pagamento sicuro tramite PayPal.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il