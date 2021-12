OPPO Find X3 Lite ad un prezzo da Black Friday su Unieuro

Le alternative migliori che possiamo trovare negli smartphone, sono ritrovabili spesso nei medio gamma. E tra queste, OPPO Find X3 Lite rimane un modello molto interessante, come nel caso dell'offerta con codice sconto su Unieuro, ad un prezzo competitivo.

Codice sconto OPPO Find X3 Lite: come risparmiare su Unieuro sul medio gamma in offerta

OPPO Find X3 Lite si distingue per avere uno stile molto giovanile ma elegante e per avere un comparto tecnico di tutto rispetto. Si parte dal collaudato Snapdragon 765G, chipset 5G tra i più apprezzati, ma anche da un ottimo display AMOLED a 90 Hz. A questo si possono abbinare 8 GB RAM e 128 GB di storage, per non farsi mancare nulla.

Per quanto riguarda l'autonomia, non dovrete temere di rimanere scarichi, visto che il modulo da 4.300 mAh ha un supporto alla ricarica rapida a 65W. E per la fotocamera, il sensore da 64 MP fa sicuramente il suo super lavoro, come del resto la selfie camera da 32 MP. Se ne volete sapere di più, vi lasciamo la nostra recensione.

Ma come possiamo risparmiare su questo smartphone? Per ottenere OPPO Find X3 Lite in offerta, vi basterà andare su Unieuro al link che trovate in basso e applicare al checkout il codice sconto dedicato, che poi potrete pagare comodamente anche con PayPal. Visto il prezzo, è bene affrettarsi e acquistarlo subito. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il