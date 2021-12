Quanto è importante acquistare un prodotto dallo store ufficiale?

Gli acquisti online sono diventati, gradualmente, una nostra azione naturale, rendendosi oggi il metodo preferito per ottenere un prodotto, specie se ambito. Spesso ci si rivolge a eCommerce più generici, oppure specifici se guardiamo prettamente all’elettronica, ma un occhio sugli store ufficiali dei brand è sempre una cosa giusta da fare, in quanto può capitare di trovare occasioni migliori che in un negozio multi-marche.

Ma quali sono i benefici di acquistare un prodotto su uno store ufficiale? Quali garanzie e quali modalità ci vengono incontro quando decidiamo di dare totalmente fiducia ad uno specifico brand per comprare ciò che ci serve? Sicuramente sono molteplici ed è per questo che vi guidiamo nel capire come e perché acquistare in questa tipologia di negozi.

Perché acquistare su uno store ufficiale? Tutti i benefici

Prima di procedere passo passo, possiamo elencare come a sommario i macro-vantaggi di affidarsi ad un’azienda di cui cerchiamo i prodotti, che possano essere articoli di casa, alimentari o più spesso, prodotti di elettronica. Soprattutto per questi è importante poter effettuare un acquisto da uno store ufficiale, in quanto il grado di garanzia che ci fornisce è sicuramente più alto e soprattutto diretto. Oltre a ciò, un brand tende a donare più omaggi nei prodotti che pone in offerta e facendo ciò, invoglia maggiormente il cliente. Di conseguenza, acquistare su uno store può rivelarsi un’esperienza decisamente positiva, senza che si brancoli nel buio.

Garanzia diretta e totale copertura

Inevitabilmente, se compriamo direttamente da un brand, si apre al cliente tutto ciò che concerne la garanzia ufficiale di quest’ultimo. Se compriamo uno smartphone o un notebook, in qualsiasi caso vi fosse necessità di assistenza, avere una garanzia dedicata da parte dell’azienda ci porta alla totalità di riuscita di un’eventuale riparazione o sostituzione. Quindi, è sicuramente più vantaggioso rispetto ad acquistarlo da un altro store online o anche fisico (dove può capitare che la garanzia non sia limpidissima).

Disponibilità prodotti in stock

Un vantaggio da non sottovalutare di uno store ufficiale è senza dubbio la disponibilità in stock che questo ha dei suoi prodotti. Spesso, un distributore terzo o una piattaforma eCommerce potrebbe essere a corto di disponibilità o proprio non disporre di un determinato prodotto, che invece il brand in questione può avere. Questo si amplifica in caso di edizioni limitate, spesso esclusive degli store e quindi bisogna dover necessariamente acquistare da lì, perché ovviamente non lo trovereste mai altrove.

Omaggi e promozioni esclusive

Affidarsi ad un singolo marchio comporta anche conoscere le relative offerte che propone in maniera periodica in base alle attività di promozione a cui siamo ormai abituati. E quindi, possiamo trovare non solo prezzi scontati, ma anche bundle molto convenienti che non potreste trovare su un altro store. Se oltre ai bundle vi troviamo poi anche degli omaggi di prodotti che, acquistati singolarmente, ci verrebbero cifre complessive non piccole, allora diventa sicuramente un must poter acquistare dallo store ufficiale di un determinato brand.

Metodi di pagamento e di spedizione sicuri

La garanzia che ci dà uno store ufficiale non è solo relativa al post-vendita, ma anche in fase di acquisto. Ogni brand che si rispetti, si avvale di partnership e metodi di pagamento tra i più convenienti per gli utenti. Affidarsi ad esempio ai circuiti bancari più affidabili come VISA o Mastercard è ovviamente il plus che andrebbe sempre rispettato ovunque, ma più in generale, uno store ufficiale dà l’idea di star acquistando in maniera sicura un prodotto che altrimenti valuteremmo più volte se acquistare.

Questo ragionamento vale certamente anche per le modalità di spedizione. Poter scegliere un metodo di invio prodotti veloce e affidabile grazie ai corrieri più noti su scala mondiale o comunque tra i più affidabili a livello locale è fondamentale per crearsi una certa credibilità online e soprattutto per creare una fidelizzazione tra gli utenti.

Perché acquistare sullo store di Honor offre tutti questi vantaggi

Se dovessimo trovare un brand il cui store ufficiale comprende tutti i benefici che abbiamo elencato sopra, possiamo dire che Honor rispecchia indubbiamente l’identikit ideale. Il suo programma di garanzia rivolta all’utente è senza dubbio molto completo, con 2 anni di copertura localizzata in Italia e questo implica anche un’assistenza localizzata, con un servizio cliente raggiungibile in ogni modalità prevista. Oltre a ciò, la disponibilità in stock dei prodotti di Honor è sempre molto fornita e non dovrete temere di non trovare un prodotto che il brand ha lanciato nel nostro paese.

A questo si aggiunge inoltre il fatto che periodicamente, per non dire ogni mese, lo store ufficiale si adopera per fornire offerte e promozioni per i propri utenti, con bundle molto interessanti e soprattutto omaggi spesso irreperibili, in quanto esclusivi, in altri store che distribuiscono Honor. In questo modo, creare un proprio ecosistema del brand diventa facile e conveniente. Ovviamente, tutto questo viene abbinato ad un servizio di pagamento pienamente affidabile e altrettanto accade con la spedizione, molto rapida e tramite i migliori corrieri su piazza.

E proprio a dimostrazione di quanto detto, vi lasciamo una serie di prodotti dell'ecosistema Honor che possono fare al caso vostro, con una serie di Coupon esclusivi e soprattutto omaggi niente male a cui abbinare la comoda spedizione diretta. Pensiamo ad esempio a Honor 50, oppure il modello Lite e perché no, anche gli smartwatch MagicWatch 2 e i notebook MagicBook X sia 14 che 15, per non farvi mancare nulla.

