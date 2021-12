Perché Honor 50 è (davvero) lo smartphone per chi vlogga

Honor 50 ha rappresentato non solo il ritorno in grande stile del brand, ora indipendente, ma rappresenta anche quella che può essere una svolta per i creator che si adoperano nei vlog. Con alcune feature peculiari infatti, registrare video diventa più semplice e in qualche modo più professionali e vi spieghiamo in maniera pratica come utilizzarle.

Honor 50: ecco le funzioni per registrare Vlog in maniera professionale

Auricolari TWS come microfono

Ma quali sono queste feature di Honor 50 che amplificano le potenzialità dei creator durante la registrazione? Una che non potrebbe essere colta subito ma che aiuta e non poco l'utente è senza dubbio quella di rendere qualsiasi auricolare TWS il microfono principale del video.

E questo è un espediente da non sottovalutare, perché anche se ci spostiamo dall'area del telefono, il suo restituito da parte del microfono o comunque ciò che registriamo resta pressoché immutato, non calando di qualità. Anche perché, Honor non pone limiti ai modelli di cuffie che potete utilizzare.

Video selfie con grandangolare live

Se registrate vlog in prima persona con la fotocamera frontale, può tornare utile la funzionalità di Honor 50 che vi permette di registrare video in modalità grandangolare cambiando il sensore in tempo reale. Così, se dovete mostrare un'area più ampia, non dovrete cambiare video ma potrete farlo direttamente nello stesso.

Modalità Multi-Video

La modalità Multi-Video è sicuramente una delle più complete che potete trovare su uno smartphone Honor 50 contribuisce a registrare al massimo delle potenzialità sfruttando tutti i sensori. Ad esempio, se dovete condividere pensieri personali ma volete mostrare ciò che state ammirando o per mostrare i vostri amici a quattro zampe mentre passegiate, la modalità Dual Picture può sicuramente tornarvi utile. Questo perché vi permette di registrare sia tramite selfie camera, sia tramite camera principale e creare un prodotto doppio.

Oppure, se avete necessità di commentare ciò che state vedendo direttamente, magari spiegando il tutto nei dettagli, la modalità Picture-in-Picture può sicuramente tornarvi utile. Il riquadro ridimensionato inoltre può essere spostato a piacimento in tutta l'area dell'inquadratura.

Tornando inoltre alla feature Dual Picture, essa ha anche una modalità che sfrutta ben due fotocamere posteriori, così da poter registrare video che hanno bisogno di due soggetti diversi e autonomi ma nello stesso video.

Short video guidati

Se avete bisogno di video montati con una musica di sottofondo ma non sapete come fare, il software fotocamera di Honor 50 vi viene incontro. Grazie a template pre-impostati, lo smartphone vi guiderà nella realizzazione di video brevi con tante personalizzazioni, compresa la durata dello stesso.

Pausa senza tagli

Volete fare degli stacchi durante il video ma non volete crearne diversi per poi tagliarli? Honor 50 vi permette di mettere la registrazione in paura e poi riprenderla con diverse angolazioni o modalità. Questa feature è sicuramente molto utile per i vlog esperienziali o velocizzati (ideali per i social).

Connettività ai Gimbal DJI

Per chi vuole fare un salto di qualità nella registrazione da mobile, su Honor 50 troviamo la piena compatibilità ai Gimbal per smartphone a marchio DJI, con tanto di finestra pop-up, che migliora sensibilmente la resa dei video. Anche questa, come la feature del microfono tramite auricolari può essere una chicca che potrebbe passare in secondo piano, ma che non va affatto sottovalutata da parte dei creator.

Insomma, tutte queste funzioni possono rendere l'esperienza video tramite uno smartphone sicuramente senza vere mancanze come Honor 50 davvero soddisfacente. E questo ve lo facciamo notare anche nella nostra recensione dettagliata.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il