LG Wing perde “l’ala” e diventa uno smartphone ultra-compatto

Da quanto LG ha detto addio al mondo degli smartphone sembra passata un'eternità e in realtà sono solo pochi mesi. Il vuoto lasciato dal brand asiatico c'è e si fa ancora più accentuato pensando ad LG Wing, la sua ultima gloria: un dispositivo sperimentale che strizza l'occhio ai creator con un design ed uno stile unici. Tutto il mondo pensa ai pieghevoli mentre LG si concentra su un formato completamente inedito. Ed ora torniamo a parlare di questo particolare dispositivo grazie ad un modder cinese che ha trasformato uno dei modelli più “ingombranti” sulla piazza (quando “aperto”) in uno smartphone ultra-compatto!

LG Wing trasformato in uno smartphone ultra-compatto: ecco come

Per chi si fosse perso qualche dettagli, LG Wing è dotato di un display principale in grado di ruotare: in questo modo può essere posizionato in orizzontale e svelare un secondo schermo. Grazie alla sua struttura a T il dispositivo rivela funzionalità nascoste sia in termini di fruizione dei contenuti multimediali che in senso pratico (diventando un vero e proprio Gimbal a sei assi). Di certo un dispositivo molto particolare, ma che lo diventa ancora di più nelle abili mani di un modder cinese. Il video di quest'ultimo, pubblicato sul social Bilibili, è stato scovato da Mishaal Rahman (figura storica di XDA) e ci mostra come sarebbe LG Wing senza la sua “ala”.

This guy took apart an LG Wing and turned the smaller secondary screen into a standalone smartphone.https://t.co/dFjPSXMMZt pic.twitter.com/2bg6iHqB9V — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 17, 2021

Il risultato finale, come si evince anche dalle immagini, è uno smartphone ultra-compatto. Il modder ha assemblato la scheda logica sul pannello di supporto dell'ala ed è riuscito nell'impresa di unire il tutto ad un display ed una batteria. Incredibilmente il risultato finale è uno smartphone funzionante: c'è anche una pop-up camera per i selfie e dei pulsanti laterali. Insomma, LG ha superato se stessa con un dispositivo inedito come Wing ma questo utente cinese è riuscito ad andare decisamente oltre!

