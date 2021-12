Il gonfietto elettrico Xiaomi Mi Air Pump torna in sconto su Amazon

Il gonfietto elettrico Xiaomi Mi Air Pump è uno degli accessori del brand cinese più utili, perfetto per non farsi trovare impreparato in qualsiasi situazione. Mettiamoci una bella offerta lampo su Amazon, ovviamente con spedizione Prime, et voità… la super offerta del giorno è servita!

Il gonfietto elettrico Xiaomi Mi Air Pump è in offerta con Amazon Prime

Xiaomi Mi Air Pump, il gonfietto elettrico della compagnia cinese, arriva con un design ultra compatto, un modo da poter essere riposto sia in valigia che nello zaino. Il dispositivo è in grado di gonfiare in modo rapido le ruote della bici senza alcuno sforzo e grazie alla funzione di spegnimento automatico, questo si arresterà non appena raggiunta la pressione preimpostata. Grazie alla batteria integrata da 2000 mAh l'autonomia non sarà un problema, mentre il display LED presente nella parte frontale si rivela particolarmente utile di notte, in ca so di emergenza.

