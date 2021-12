Il regalo di Natale te lo fa Huawei con le FreeBuds 4 a questo prezzo

Se puntate ad un paio di auricolari wireless con tanto di cancellazione del rumore ANC, allora lo store ufficiale di Huawei vi fa una sorpresa gradita: le FreeBuds 4 scendono al miglior prezzo di sempre in occasione delle offerte di Natale!

Huawei Freebuds 4 scendono al miglior prezzo di sempre per le offerte di Natale

Le ultime Huawei FreeBuds 4, cuffie TWS con tecnologia ANC, hanno portato una ventata di stile nel catalogo della compagnia cinese. I nuovi auricolari, a differenza dei modelli Pro e 4i, offrono un'indossabilità semi in-ear e quindi sono perfetti per gli utenti che proprio non riescono a sopportare i gommini auricolari. Rispetto alla generazione precedente è presente una cancellazione del rumore ANC migliorata (fino a 25 dB) mentre le frequenze di campionamento si spingono fino ai 48 KHz in registrazione vocale; non manca poi il supporto alla modalità a bassa latenza. Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla nostra recensione!

Se siete interessanti a mettere le mani sulle ultime Huawei FreeBuds 4, vi segnaliamo che gli auricolari TWS sono in offerta con coupon nello store ufficiale (con tanto di cover case in regalo). Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al codice da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto – e quelli per gli altri prodotti – provate a disattivare AdBlock.

Oltre alle FreeBuds 4 vi segnaliamo anche altre occasioni disponibili su Huawei Store, sempre a prezzo top. Chi preferisce degli auricolari in-ear sarà più che soddisfatto delle FreeBuds Pro mentre gli utenti che puntano ad un nuovo portatile o ad uno smartwatch con tutti i cristi di certo non resteranno delusi da MateBook D 15 e dal nuovissimo Watch GT 3. Inoltre, prima di lasciarvi, ricordiamo che le offerte di Natale di Huawei continuano nello store ufficiale.

