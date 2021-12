Doogee V20 avrà un Second Display: quali sono le differenze con V10

Nelle scorse settimane la compagnia cinese ha annunciato l'arrivo del suo nuovo rugged phone, atteso per gennaio: si tratterà del primo della categoria ad avere a bordo un Second Display posteriore! Ma le novità non si fermano qui e in questo approfondimento andremo a scoprire quali sono le differenze tra Doogee V20 e Doogee V10.

Doogee V20 vs Doogee V10: ecco le differenze tra i due rugged phone

Prima di addentrarci nelle differenze tra i due rugged con un confronto Doogee V20 vs Doogee V10 è bene soffermarsi sulle analogie. Entrambi sono dispositivi votati alla resistenza – con certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G – dotati di NFC, una selfie camera da 16 MP, un lettore d'impronte digitali laterale e il supporto alla ricarica da 33W. Inoltre entrambi i terminali sono mossi da un chipset octa-core. Ma quali sono le differenze?

Per prima cosa cambia la feature principale dei due telefoni: Doogee V10 ha optato per un termometro ad infrarossi, mentre invece il suo successore avrà dalla sua un pratico Second Display posteriore da 1.05″ (come annunciato in precedenza). Per quanto riguarda invece il display, il nuovo arrivato alza il tiro con un pannello Samsung AMOLED da 6.43″ Full HD+ in 20:9 con punch hole, un bel passo in avanti rispetto alla soluzione LCD del V10.

Le differenze tra i due rugged continuano anche con la batteria: il nuovo Doogee V20 adotta una soluzione da 6.000 mAh, meno capiente rispetto agli 8.500 mAh del predecessore. Il motivo è presto detto: il nuovo pannello AMOLED ed un sistema di gestione migliorato. Per la ricarica entrambi adottato una soluzione da 33W, anche wireless (10W per V10 e 15W per V20).

Il comparto fotografico del V20 si rinnova con una fotocamera principale da 64 MP, un sensore da 20 MP dedicato alla visione notturna ed un grandangolo da 8 MP. Un altro passo avanti arriva per quanto riguarda le memorie: il prossimo dispositivo avrà dalla sua una configurazione da 8/256 GB, con più storage rispetto ai 128 GB del modello V10. Le differenze tra i due rugged phone finiscono qui, ma per saperne di più sull'attuale Doogee V10 potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Tirando le somme, di certo il nuovo Doogee V20 si presenta come il successore prefetto del precedente V10. Il produttore cinese ha fatto le cose per bene, puntando ad un ennesimo rugged phone votato alla resistenza ma in grado di regalare soddisfazioni anche in fatto di stile e performance. Il dispositivo sarà lanciato nel corso del mese di gennaio 2022 ma al momento è possibile partecipare a varie iniziative promozionali sul sito ufficiale del brand.

Articolo sponsorizzato.

