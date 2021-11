Doogee V20 5G sarà il primo rugged con Second Display

Nei mesi scorsi Doogee ha lanciato il modello V10 (protagonista anche della nostra recensione), dispositivo ultra-resistente dotato di connettività 5G e termometro IR, eppure già si comincia a parlare del suo successore. Il prossimo Doogee V20 5G è in dirittura d'arrivo e promette caratteristiche uniche: sarà il primo rugged phone equipaggiato con un Second Display posteriore!

Doogee V20 5G: ecco i primi dettagli sul rugged phone con Second Display

I professionisti e gli amanti dell'avventura hanno trovato ancora una volta pane per i loro denti con un dispositivo adatto alle loro esigenze. Doogee V20 5G continua la tradizione rugged del brand con un corpo votato alla resistenza (a polvere, acqua, urti, cadute e temperature estreme) ma porta anche novità al top. Come anticipato in apertura, si tratta del primo rugged phone con un Second Display posizionato sul retro, accanto al modulo fotografico. Frontalmente abbiamo un ampio display da 6.43″, una soluzione Samsung AMOLED con risoluzione 2K.

Sul retro è presente un pannello da 1.05″ utile per visualizzare orario, notifiche, chiamate, stato della batteria ed i controlli musicali. Passando ai materiali della scocca, Doogee V20 5G è realizzato con finiture in fibra di carbonio di tipo aerospaziale, per la massima resistenza.

Il lancio di Doogee V20 5G è fissato per il mese di gennaio 2022: nella pagina dedicata al dispositivo trovate alcuni dettagli ed un'iniziativa promozionale.

Articolo sponsorizzato.

