FLSUN Q5 Delta è la stampante 3D user-friendly in offerta da Europa

Le stampanti 3D sono tra i prodotti più richiesti degli ultimi tempi, ma non tutte hanno un prezzo accessibile. Questo però non si può dire della stampante 3D FLSUN Q5 Delta, che possiamo acquistare ad un prezzo molto competitivo sullo store di TomTop in offerta lampo e con spedizione da Europa.

FLSUN Q5 Delta: la stampante 3D è ora in offerta lampo su TomTop

Come si compone la stampante FLSUN? Abbiamo una struttura molto compatta, che però non manca di avere tante componenti utili per avere una stampa di buon livello. L'estrusore ha infatti un ugello da 0.4 mm che porta con una velocità da 30 a 120 mm/s. Le dimensioni massime di stampa si attestano in 200 x 200 mm. La temperatura massima raggiungibile è invece di 260°.

Il livellamento della stampante 3D Q5 Delta può essere settato in automatico tramite un solo clic, mentre i formati di stampa sono: G-CODE, OBJ e STL. Il filamento ha un diametro di 1.75 mm e si può stampare anche modelli presi da scheda TF. Presente poi un display touch screen per monitorare tutto il processo.

Trovate la stampante 3D FLSUN Q5 Delta in offerta lampo su TomTop ad un prezzo veramente interessante, che lo diventa maggiormente grazie alla comoda spedizione da Europa. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte su stampanti 3D e non solo? Iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato a TomTop, farete in modo di non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il