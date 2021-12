Occasione Engwe: EP-2 Pro e Engine in offerta da Europa per un periodo limitato

Le eBike sono sicuramente i prodotti più ambiti per regali o esigenza personali di mobilità, ma bisogna saper scegliere. Per questo ci viene incontro Engwe con le sue bici elettriche EP-2 Pro e Engine Pro (una novità), che sono in offerta con codice sconto su Geekbuying per un periodo di tempo limitato, a cui si aggiunge la comoda spedizione da Europa gratis.

Codice sconto Engwe EP-2 Pro e Engine Pro: le bici elettriche del brand in offerta su Geekbuying

Quali sono i punti di forza delle due eBike Engwe? Se partiamo dalla EP-2 Pro, abbiamo un potente motore da 750W, a cui si abbinano ruote da 20″ rinforzate, oltre ad una batteria molto capiente e tante funzioni di pedalata con vari livelli di velocità. Oltre a questo abbiamo un comodo display LCD da cui monitorare tutta la nostra attività di guida.

Per chi invece vuole un modello ancora più prestante, la Engwe Engine Pro, sebbene si avvalga dello stesso motore e della stessa batteria della EP-2 Pro, ha un plus non da poco che risiede nella ricarica in movimento grazie al sistema I-ERS Power Regeneration. Inoltre, il display integrato è ora a colori e molto più completo e abbiamo un cambio Shimano a 8 marce. Infine, sono presenti doppi freni idraulici.

Trovate le bici elettriche Engwe EP-2 Pro e Engine Pro in offerta con codice sconto su Geekbuying ed entrambe si avvalgono della spedizione dai magazzini europei dello store. Ricordiamo che la promo è valida dalle ore 17:00 del 9 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022, quindi bisogna comunque affrettarsi. N.B. Se non doveste visualizzare i box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

