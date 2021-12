Sonos ha svelato per sbaglio il suo subwoofer più piccolo?

Nel tempo abbiamo imparato a conoscere Sonos come una delle aziende più attente all'home audio ma anche al suono in generale tramite i suoi prodotti. I suoi famosi subwoofer Sub sono tra i più rinomati sul mercato, ma se potessimo avere un modello più compatto? Ed è quello che Sonos ha in mente con il possibile Sub Mini, svelato per sbaglio dall'applicazione dedicata.

Sonos Sub Mini: il piccolo subwoofer arriverà a breve?

Come si è arrivati alla scoperta di questo possibile nuovo subwoofer? Il nome del Sonos Sub Mini è venuto fuori dall'applicazione S2, prontamente segnalato da un utente su Reddit, nell'accezione in cui si richiedeva l'aggiunta di un secondo woofer all'impianto audio. Ed è venuto fuori che proprio il modello Mini non è compatibile con tale funzione.

Ma come viene presentato il presunto Sub Mini? Dalle descrizione dell'applicazione stessa, abbiamo misure compatte e dalle forme cilindriche, quindi sicuramente più concepito come dispositivo a sé stante quasi come una cassa Bluetooth che un subwoofer vero e proprio.

E per la potenza? Ci si aspetta un modello che si possa avere una potenza intorno ai 20W, ma con tutte le connessioni intelligenti di cui si avvalgono i modelli Sonos. Magari possiamo considerarlo quasi come una versione casalinga di Sonos Roam.

Non sappiamo purtroppo quando potrebbe arrivare questo Sonos Mini, ma è chiaro che sarà un prodotto molto interessante in chiave audio e da non sottovalutare viste le dimensioni ridotte.

