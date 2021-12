CHUWI fa sul serio con il suo mini PC da gaming con Ryzen 9

Ricordate il mini PC ultrapotente di CHUWI? Il produttore cinese, alcuni mesi fa, ha lanciato la prima soluzione di questo tipo dotata di un processore AMD Ryzen 9 4900H, un terminale di tutto rispetto dotato di caratteristiche al top. E ora CHUWI RZBOX arriva anche su Banggood e, nel perfetto stile dello store asiatico, scende subito di prezzo grazie ad un codice sconto dedicato.

CHUWI RZBOX debutta su Banggood ed è in offerta con codice sconto





Il nuovo mini PC di CHUWI punta al gaming frenato grazie al processore Ryzen 9 4900H e alla scheda grafia Radeon RX Vega 8, il tutto supportato da 16 GB di RAM LPDDR4 (a 3200 Hz) e storage SSD da 512 GB. Com'è facile intuire, CHUWI RZBOX non scherza e punta davvero al top. Per sfruttare il mini PC alla massima potenza è presente un sistema di raffreddamento efficiente, funzionale e silenzioso, con una ventola e tubi di dissipazione in rame. Il sistema operativo è Windows 10, con aggiornamento futuro alla nuova versione di Microsoft. Completano il quadro il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi 6 e tutta una serie di porte (che vedete nell'immagine in basso). Inoltre, nel caso non fosse chiaro, vi segnaliamo che il mini PC arriva con dimensioni davvero super compatte: 17.75 x 18.8 x 6.2 cm, per un peso di circa 1.3 Kg.

Il mini PC da gaming CHUWI RZBOOK è in offerta con codice sconto sullo store Banggood: di seguito trovate il link all'acquisto. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

