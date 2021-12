Viomi A9 torna in sconto: l’aspirapolvere senza fili per la tue pulizie intelligenti!

Voglia di un nuovo vacuum cleaner e di risparmio? Viomi A9 è l'aspirapolvere wireless che fa al caso vostro grazie a questa nuova promozione di TomTop: il miglior prezzo di sempre, con tanto di spedizione dall'Europa!

Viomi A9 scende al miglior prezzo su TomTop, con spedizione dall'Europa

L'aspirapolvere senza fili Viomi A9 è una soluzione economica e potente, adatta a tutte le tasche. Il vacuum clenaer offre una potenza di aspirazione da 120 AW, con 100.000 giri al minuto, grazie ad un motore brushless da 400W. Il tutto si traduce in un'autonomia fino a 60 minuti ed un livello di rumore per nulla fastidioso (grazie ai 71 dB in modalità standard). Non manca poi un sistema di filtraggio a 5 stadi, con tanto di filtro HEPA. E per i più precisi, la spazzola presenta una luce LED per illuminare anche i punti più difficili.

L'aspirapolvere senza fili Viomi A9 scende al miglior prezzo grazie a quest'offerta lampo di TomTop, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte e sconti da parte di TomTop? Allora vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato allo store in modo da non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il