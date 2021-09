CHUWI RZBOX è il primo mini PC al mondo con AMD Ryzen 9 4900H

La compagnia cinese ha alzato il sipario sul nuovo CHUWI RZBOX, mini PC che punta alle performance e che adotta per la prima volta il processore AMD Ryzen 9 4900H: si tratta di una soluzione che strizza l'occhio al gaming e che di certo soddisferà gli utenti, specialmente se proposto ad un prezzo goloso (come ci ha abituato solitamente CHUWI).

CHUWI RZBOX sta arrivando: che cosa sappiamo sul nuovo mini PC tutto potenza

Durante il mese di agosto l'azienda ha lanciato un sondaggio per conoscere le opinioni degli utenti in merito al prossimo progetto del brand. Così è nato CHUWI RZBOX, direttamente dal feedback degli appassionati: un mini PC dalle dimensioni ultra compatte ed equipaggiato con il processore AMD Ryzen 9 4900H (dotato di 8 core e 16 thread, fino a 4.4 GHz in modalità turbo), accompagnato dalla GPU Radeon RX Vega 8. Il terminale integra un sistema di raffreddamento silenzioso ed efficiente, composto da una ventola e due tubi di dissipazione in rame.

Ovviamente è possibile migliorare CHUWI RZBOX aggiungendo memoria: il dispositivo è dotato di due slot per la RAM (fino a 32 GB DDR4 3200 MHz). Inoltre sono presenti due slot compatibili con memorie NVMe SSD, per avere ancora più spazio di archiviazione. Nonostante le dimensioni contenute, il mini PC offre un'interfaccia ricca ed è in grado di trasmettere fino a 3 monitor contemporaneamente.

Il nuovo CHUWI RZBOOK è stato presentato tramite il sito ufficiale del brand cinese (qui trovate la pagina dedicata) ma per il momento è solo possibile iscriversi lasciando l'email, in modo da restare aggiornati sul progetto. Infatti il mini PC debutterà in crowdfunding: la fase attuale – quella di pre-iscrizione – durerà fino al 12 ottobre; dopodiché CHUWI darà il via alla campagna vera e propria. Ovviamente rimanere aggiornati conviene dato che l'azienda ha promesso sconti e promozioni.

Per il momento mancano ancora certezze in merito al prezzo di vendita, ma pare che il dispositivo possa debuttare ad una cifra inferiore ai 500$ (circa 422€ al cambio).

