Samsung inizia ad espandere la RAM dei suoi Galaxy

Uno degli ultimi trend tecnologici per i brand di smartphone è sicuramente quello dell'espansione della memoria volatile (RAM). Marchi come OPPO, Realme, vivo, ZTE e Xiaomi hanno iniziato a portare un'estensione prendendo una parte della ROM e rendendola momentaneamente RAM (ve ne parliamo qui). A questo ci ha pensato anche Samsung, che ha introdotto il suo sistema di espansione memoria (o Virtual RAM), chiamato RAM Plus.

Samsung: ecco il primo smartphone Galaxy con RAM Plus (Virtual RAM)

A rivelare questa sorta di esperimento software è l'aggiornamento occorso al nuovo Samsung Galaxy A52s, versione indiana, che nel firmware A528BXXU1AUH9, si avvale di proprio della nuova funzione RAM Plus, che segna quindi il debutto dell'estensione di memoria (Virtual RAM) per i dispositivi della casa sudcoreana.

Ma quanta RAM riesce ad estendere? Secondo lo screen sopra riportato, il sistema prende 4 GB di memoria virtuale e li aggiunge ai 6 (come nella versione italiana) o 8 GB già presenti, per un totale di 10 o 12 GB RAM definitivi. Niente male per un medio gamma che si avvale di una configurazione tutto sommato molto completa e soddisfacente, senza farsi davvero mancare nulla.

Non ci resta che sperare che questa funzione arrivi anche da noi, ma non è escluso possa accadere presto, considerando quanto Samsung sia presente nel nostro mercato e quanto questa feature stia prendendo piede tra i vari produttori.

