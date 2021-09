Il poker di monopattini Eleglide debutta subito in offerta da Europa

I monopattini elettrici sono ormai davvero ovunque, tra mezzi privati e di sharing, sono sicuramente l'opzione più gettonata. Per questo, ci sono brand che si specializzano proprio per lanciare quanti più prodotti nel settore. Come nel caso di Eleglide, che ha lanciato, nell'ordine, i monopattini elettrici S1, S1 Plus, D1 e D1 Master, che debuttano subito su Geekbuying in offerta con codice sconto e spedizione da Europa.

Codice sconto Eleglide S1, S1 Plus, D1 e D1 Master: i monopattini elettrici in offerta su Geekbuying

Eleglide S1

Come sono fatti i nuovi monopattini Eleglide? Partendo dal modello S1, ci troviamo davanti ad un bel monopattino pieghevole con ruote da 10″, ma anche un motore da 400W con tre modelli di velocità ed una batteria da 36V 8.0 Ah, che permette di raggiungere fino a 30 km di autonomia.

Se volete più potenza, Eleglide S1 Plus è il monopattino elettrico ideale. Con 400W di potenza motore, 12.5 Ah di batteria ed un utilissimo freno a disco, riesce a soddisfare l'esigenza di spostarsi per lunghi tratti. Ovviamente, si avvale sempre della capacità di poterlo trasportare una volta piegato.

Eleglide S1 Plus

Cambiando target di utilizzo, possiamo virare all'Eleglide D1, un monopattino “fuoristrada” dotato anche di sellino, doppi freni a disco, un'ampia pedana di appoggio, il tutto accompagnato da un motore da 500W ed un'autonomia massima di 75 km grazie alla batteria da ben 18 Ah.

Per chi invece vuole salire definitivamente di livello, Eleglide D1 Master è sicuramente una delle scelte migliori. Infatti, il monopattino elettrico è dotato non solo del sellino, ma anche di ben 2 motori da 500W, che con la batteria da 22 Ah promettono ben 80 km di autonomia.

Trovate tutti questi monopattini elettrici Eleglide subito in offerta con codice sconto su Geekbuying, tutti con comoda spedizione da Europa gratis.

N.B. Se non doveste visualizzare i box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu