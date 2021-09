Il nuovo gadget imperdibile per i fan di Xiaomi (e Mitu) costa meno di 10€

Amanti dei gadget Xiaomi e della celebre mascotte della compagnia di Lei Jun, tenetevi pronti a farvi conquistare dall'ennesimo accessorio low budget: si tratta di un simpaticissimo supporto da scrivania per smartphone che ha come protagonista indiscusso il piccolo Mitu in versione spaziale e costa pochissimo, nel perfetto stile Xiaomi!

Il supporto da scrivania Xiaomi Mitu scende a -60% su Banggood

Se state cercando un supporto da scrivania per smartphone e siete appassionati di Xiaomi, allora questo gadget che vede protagonista Mitu farà di certo al caso vostro. La mascotte della compagnia cinese (conosciuta anche come Mi Bunny) torna nuovamente nella veste da esploratore spaziale (vista anche con delle action figure molto belle) ma questa volta lo fa per reggere il vostro smartphone. Si tratta di un supporto universale, adatto alla stragrande maggioranza dei dispositivi in circolazione, Xiaomi e non.





Il supporto da scrivania Xiaomi Mitu per smartphone è disponibile in offerta lampo sullo store Banggood, ad un prezzo super (solo 9.29€, nel momento in cui scriviamo). Di seguito trovate il link all'acquisto del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

