Xiaomi Pad 5 vs Realme Pad: quali sono le differenze

Ormai per il mondo Android è cominciata la riscossa dei tablet, prima con la nuova soluzione Xiaomi e poi con la declinazione di Realme. Si tratta di due prodotti molto diverse sia nello stile che per quanto riguarda la parte tecnica, che parlano a due differenti tipi di utenza: andiamo a scoprire tutte le differenze tra i tablet con il confronto tra specifiche, stile e prezzi di Xiaomi Pad 5 vs Realme Pad!

Xiaomi Pad 5 vs Realme Pad: tutte le differenze su design, specifiche e prezzo

Design e stile





Se in termini di dimensioni e display ci troviamo alle prese con due soluzioni – tutto sommato – simili, lo stesso non vale per il design posteriore. Frontalmente Xiaomi Pad 5 adotta un pannello LCD da 11″, contro i 10.4″ di Realme Pad; lo schermo a bordo del tablet della casa di Lei Jun vince a man bassa ma entrambi offrono cornici ottimizzate ed un ampio display.





Per il retro cambia tutto: Xiaomi ha optato per un layout della fotocamera che richiama la serie Mi 11, con un modulo quadrato dotato di angoli arrotondati. Per il tablet di Realme abbiamo invece un modulo circolare ed un'area divisa da un frame metallico. Entrambi offrono una scocca in lega di alluminio.





Insomma, fina dalle prime battute è chiara la fascia di prezzo di riferimento: Xiaomi Pad 5 punta ad offrire un'esperienza premium mentre il tablet di Realme presenta un corpo leggero e sottile, ma un'anima budget, cosa che si riscontra anche nel confronto tra le specifiche dei due dispositivi.

Specifiche a confronto

Xiaomi Pad 5 Realme Pad Dimensioni 254.69 x 166.25 x 6.85 mm per 511 grammi 246.1 x 155.9 x 6.9 mm per 440 grammi Display LCD da 11″ Flat

WQHD+ (2560 x 1600 pixel)

16:10

refresh rate a 120 Hz

campionamento al tocco dito/stilo 120/240Hz

275 PPI

HDR10

8 + 2 bit

TrueTone

Dolby Vision LCD da 10.4″ Flat

WUXGA+ (2000 x 1200 pixel)

5:3

refresh rate standard Impermeabilità NO NO Chipset Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm, octa-core, 2.96 GHz) MediaTek Helio G80 (12 nm, octa-core, 2.0 GHz) GPU Adreno 640 Mali-G52 MC2 RAM 6 GB LPDDR4 3/4 GB LPDDR4 ROM 128/256 GB UFS 3.1 32/64 GB Espandibilità NO MicroSD Sicurezza Lettore d'impronte laterale + Face Unlock Raffreddamento Passivo Passivo Fotocamera principale 13 MP

f/2.0 8 MP

f/2.4 Fotocamera selfie 8 MP

f/2.4 8 MP

f/2.4 Batteria 8.720 mAh 7.100 mAh Ricarica 33W 18W Ricarica wireless NO NO SIM NO 4G LTE (opzionale) Wi-Fi Wi-Fi Dual Band Wi-Fi Dual Band Bluetooth 5.0 5.0 NFC NO NO GPS NO GPS/Glonass Porte USB Type-C USB Type-C Speaker Quad Speaker Quad Speaker Mini jack cuffie NO NO Infrarossi NO NO Sistema operativo MIUI for Tablet 12.5 (Android 11) Realme UI for Pad (Android 11) Colorazioni Cosmic Gray, Pearl White Real Gold, Real Grey Accessori cover con tastiera e stylus opzionali NO

Xiaomi Pad 5 vs Realme Pad: prezzo a confronto

Dopo aver visto le differenze tra le specifiche di Realme Pad e Xiaomi Pad 5 andiamo a scoprire anche cosa cambia per quanto riguarda il prezzo di vendita. Ovviamente si tratta di cifre molto diverse tra loro, vista la differente natura dei due dispositivi.

3/32 GB 4/64 GB 6/128 GB 6/256 GB Xiaomi Pad 5 X X Wi-Fi – 1.999 yuan (263€) Wi-Fi – 2.298 yuan (302€) Realme Pad Wi-Fi – 13.999 rupie (161€)

4G – 15.999 rupie (184€) 4G – 17.999 rupie (207€) X X

Al momento nessuno dei terminali ha debuttato in Europa, quindi i prezzi fanno riferimento al mercato cinese e quello indiano. Non appena ufficializzati anche alle nostre latitudini provvederemo ad aggiornare questo articolo con le cifre corrette.

Mentre per il tablet di Realme non ci sono ancora notizie dai soliti store, Xiaomi Pad 5 è già disponibile all'acquisto presso vari portali, ovviamente in versione China (qui trovate tutti i dettagli).

