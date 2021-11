Stop aggiornamenti MIUI per questi Xiaomi? Facciamo chiarezza

Altro giro, altro capitolo della serie “Facciamo chiarezza“: dopo i dubbi sulla versione Enhanced, oggi si torna a parlare di Xiaomi, di MIUI e del presunto stop agli aggiornamenti. Da qualche ora, infatti, circola in rete la notizia secondo cui il team software della compagnia avrebbe annunciato che alcuni vecchi smartphone non riceveranno più aggiornamenti software. E come prevedibile, tutti i possessori dei modelli coinvolti si sono sentiti rattristati dall'accaduto, pensando di ritrovarsi con un telefono che non si aggiornerà più. La realtà è che la notizia è stata mal interpretata, pertanto sono qui per spiegarvi che non avete di che preoccuparvi.

Occhio alle notizie sullo stop agli aggiornamenti MIUI su alcuni vecchi Xiaomi

Innanzitutto, quali sono gli smartphone coinvolti? Ecco la lista:

Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9T, Mi 9T Pro

Xiaomi Mi CC9, Mi CC9 Meitu

Redmi K20, K20 Pro

Redmi Note 8, Note 8 Pro

Parliamo quindi di tutti smartphone di due generazioni fa (quasi tre), se si considera che sono stati lanciati nel corso del 2019. Tuttavia, la reale notizia è che questi modelli non riceveranno più aggiornamenti Beta. Una notizia ben differente da quella fatta circolare altrove, avendola mal-interpretata forse per errore, forse per distrazione, forse per fare un po' di sensazionalismo e avere un bel titolone clickbait. Fra l'altro, è una notizia non propriamente nuova, dato che ve l'avevamo anticipata già il mese scorso.

Come riporta anche il team Xiaomi.eu, quella rilasciata è stata l'ultima MIUI 12.5 Beta per i succitati smartphone Xiaomi e Redmi, mentre il supporto proseguirà per la MIUI Stabile. Certo, parliamo di smartphone che iniziano a essere un po' datati ma non al punto tale da interromperne totalmente il supporto software. Sicuramente potete dire stop agli aggiornamenti delle versioni Android, ma non a quelli della MIUI e alle patch di sicurezza. Sicuramente gli aggiornamenti verranno rilasciati sempre meno frequentemente, ma per il momento sappiamo che tutti questi modelli dovrebbero aggiornarsi alla MIUI 13.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da