Il Black Friday di Dreame continua: il vacuum cleaner H11 scende a -90€ su Amazon

Il Black Friday non è solo smartphone, cuffie e notebook ma anche accessori tech per la casa: Dreame H11, il pratico vacuum cleaner 3 in 1, scende di prezzo su Amazon con spedizione Prime: il risparmio è assicurato con questo nuovo Coupon!

Dreame H11: il vacuum cleaner 3 in 1 è in offerta su Amazon

Dreame H11 è un vacuum cleaner potente e completo: si tratta di una soluzione 3 in 1 capace di aspirare sia polvere che liquidi e di fungere anche da lavapavimenti. Insomma, un aspirapolvere senza fili che pulisce, lava e asciuga in un solo passaggio, con un livello di rumore per nulla fastidioso ed un sistema di spazzole in grado di pulirsi automaticamente grazie alle semplice pressione di un pulsante. La parte superiore ospita anche un pratico display per visualizzare lo stato della batteria e la modalità in uso; inoltre è presente anche un feedback vocale. Il vacuum cleaner è dotato di un doppio serbatoio per l'acqua: uno da 900 ml per quella pulita ed uno da 500 ml per quella sporca (in modo da ottenere la massima igiene). Per l'autonomia, si parla di circa 30 minuti alla massima potenza.

Il vacuum cleaner 3 in 1 Dreame H11 scende di prezzo con coupon su Amazon, con tanto di spedizione Prime. Per ottenere lo sconto sarà necessario mettere la spunta alla voce “Applica Coupon 90€” presente nella pagina del prodotto, subito sotto il prezzo. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui in basso, provate a disattivare AdBlock. Prima di lasciarvi all'offerta vi segnaliamo che la promozione sarà valida fino ore 23:59 del 30 novembre.

Articolo sponsorizzato.

