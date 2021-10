Avete uno di questi Xiaomi? Dite addio alle MIUI Beta

Quando si parla di software, Xiaomi è una delle compagnie che maggiormente rilascia aggiornamenti per i suoi dispositivi, anche quelli meno recenti. Nonostante ciò, arriva un momento in cui alcuni modelli cessano di ricevere supporto per la loro “anziana età”. Succede tutti gli anni, soprattutto quando l'azienda si prepara a rinnovare il proprio catalogo di smartphone. È successo lo scorso 2020 con la serie Mi 8, Mi MIX e Mi Max e adesso sta per accadere di nuovo, questa volta con altri modelli delle passate generazioni.

La MIUI Beta si sta per interrompere su alcuni modelli Xiaomi e Redmi

Se si parla di aggiornamenti Xiaomi, però, bisogna scinderli in due categorie separate: la MIUI Stabile, cioè gli update pubblici che ricevete di tanto, e la MIUI Beta. A tal proposito, vi invito a recuperare l'editoriale “A scuola di MIUI: capiamo le differenze di versione della UI di Xiaomi“. In buona sostanza, Xiaomi è solita aggiornare in anticipo i propri dispositivi mediante la MIUI Beta, in particolar modo la MIUI China Beta. Il beta testing in Cina è molto attivo, con release quasi quotidiane che anticipano diverse novità che poi arrivano sulle ROM stabili settimane se non mesi dopo.

In questo caso, Xiaomi ha annunciato lo stop agli aggiornamenti Beta per alcuni dei suoi modelli più datati che tutt'oggi continuano ad essere aggiornati. Nello specifico, i modelli interessati sono i seguenti:

Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 SE, Mi CC9, Mi CC9 Meitu Edition

Redmi K20, K20 Pro, Note 8, Note 8 Pro

Parliamo di modelli usciti tutti nel 2019, in alcuni casi arrivati sotto altre forme. Ricordiamo che in Europa i tre Xiaomi Mi CC9, Redmi K20 e K20 Pro sono arrivati rispettivamente come Xiaomi Mi 9 Lite, Mi 9T e Mi 9T Pro. Tutti questi non riceveranno più MIUI China Beta a partire dal 27 novembre, mentre le release stabili continueranno fintanto che non saranno risolti i bug e saranno implementate le funzioni in fase di test.

Anche se parliamo di release cinesi e che non ci riguardano in prima persone, lo stop delle Beta significa che gli aggiornamenti stabili inizieranno a rallentare. Tuttavia, tutti questi modelli dovrebbero comunque rientrare nella lista di modelli che saranno aggiornati alla MIUI 13.

