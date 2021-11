vivo Watch 2 compare su un’app: lancio imminente?

Anche se non sono mancati tantissimi smartphone durante quest'anno, il 2021 non ha portato un nuovo indossabile del brand cinese. Intanto, a distanza di poco più di un anno dal primo capitolo si comincia finalmente a parlare di vivo Watch 2, futuro wearable del brand: andiamo a vedere i primissimi dettagli.

Aggiornamento 09/11: vivo Watch 2 sembra essere comparso su un'applicazione, confermando l'avvicinarsi della sua presentazione. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Prezzo e data di uscita”.

vivo Watch 2: che cosa sappiamo finora

Design e display

Come anticipato poco sopra, è passato un bel po' di tempo dal debutto del predecessore (qui trovate tutti i dettagli). Il primo vivo Watch è arrivato sul mercato cinese in versione da 46 e 42 mm, con un display AMOLED circolare (da 1.39″ o 1.19″) ed un corpo in acciaio inossidabile 361. Secondo il leaker cinese DigitalChatStation però, dispositivo avrà una marcia in più rispetto al primo capitolo.

Stando all'insider troveremo nuovamente un display circolare, ma non è dato di sapere se ci saranno due versioni. A confermare la circolarità della cassa, ci pensa lo stesso wearable comparso sul TENAA, che si compone di una ghiera più semplice rispetto a prima.

Hardware

La nuova versione arriverà con il supporto eSIM ma introdurrà anche le app di terze parti, molto probabilmente in modo simile a quanto avvenuto con Xiaomi Watch Color 2 (il quale presenta alcune applicazioni come la calcolatrice, Beidou Maps e così via). E proprio per la SIM virtuale abbiamo un indizio importante dalla certificazione TENAA che riporta proprio tale supporto tramite il chip eUICC, con connessione 4G LTE.

Basandoci sempre sull'attuale vivo Watch, non dovrebbero mancare il supporto NFC e l'assistente vocale JOVI; magari il dispositivo riproporrà la collaborazione con FIRSTBEAT per il monitoraggio di salute e sport. Non manca, ovviamente, il Bluetooth che è stato certificato con standard 5.1. Inoltre, pare che questo vivo Watch 2 possa puntare soprattutto sull'autonomia, visto che dovrebbe montare una capiente batteria da 510 mAh.

vivo Watch 2 – Prezzo e data di uscita

In merito alla data di presentazione non ci sono dettagli ma non è da escludere che il lancio sia previsto entro fine 2021, visto anche che lo smartwatch, come possiamo vedere da un leak di WHYLAB, sarebbe comparso in un'applicazione non ben specificata proprio sopra al modello precedente, presentando dimensioni più piccole (ma è probabile sia un placeholder).

