Dopo il lancio in patria siamo in attesa di saperne di più in merito ad un possibile debutto Global. Ma se siete stanchi di aspettare e volete mettere le mani sul nuovo modello top della serie Reno già da ora, ecco dove comprare OPPO Reno 7 Pro in tutta sicurezza! Pronti a farvi conquistare dal nuovo dispositivo e dal suo bumper camera LED?

OPPO Reno 7 Pro: dove comprare il nuovo top della famiglia Reno

In fatto di stile ed eleganza, il nuovo OPPO Reno 7 Pro è imbattibile: il dispositivo adotta un look rinnovato, con forme squadrate, un ampio display AMOLED Full HD+ da 6.55″ (a 90 Hz) ed una lavorazione inedita per la cover posteriore, che offre una particolare texture reticolare. Ma la vera chicca è di certo il modulo fotografico: il bumper cela un anello LED di notifica, tutto intorno al comparto. In termini di specifiche, il dispositivo punta al top con il Dimensity 1200-MAX di MediaTek, 8/12 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di storage UFS 3.1. Non mancano speaker stereo, una batteria capiente (da 4.500 mAh), la ricarica rapida da 65W ed una tripla camera da 50 + 8 + 2 MP con grandangolo e macro. E ora che il nostro recap è completo, andiamo al sodo e vediamo dove comprare il nuovo OPPO Reno 7 Pro (con un occhio al risparmio)!

Per tutti i dettagli sulla nuova gamma Reno 7 date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato. E se siete in cerca delle ultime novità in salsa OPPO, scopri dove comprare il pieghevole Find N e Reno 7 Pro in versione League of Legends.

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 15€) e pagamento sicuro tramite PayPal; è presenta la sola colorazione Black. Il software è la ColorOS 12, ovviamente in versione China (in lingua cinese, inglese e francese, in base a quanto riportato dallo store). Oltre al caricatore, nel pacchetto sarà presente anche un adattatore EU.

