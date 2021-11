Samsung: ecco i modelli che si aggiorneranno ad Android 12 e One UI 4.0

Fra le tante compagnie che si stanno preparando all'aggiornamento ad Android 12 c'è anche Samsung, in vista del major update alla One UI 4.0. E come altre compagnie come Xiaomi e OnePlus, anche la casata coreana sta preparando l'update che da qui ai prossimi mesi si farà strada sui vari modelli a catalogo. Non soltanto top di gamma, ma anche moltissimi smartphone mid-range ed entry-level che compongono la lista di smartphone dell'azienda.

Ultimo aggiornamento: 15 novembre

Ecco quali smartphone Samsung riceveranno l'aggiornamento One UI 4.0 con Android 12

Come ogni major update che si rispetti, anche la One UI 4.0 su base Android 12 a cui Samsung sta lavorando porta con sé molteplici novità. L'esperienza introdotta con la One UI 3 non viene stravolta, ma arricchita con novità firmate Samsung e tratte dall'ultima release del robottino verde. Se foste curiosi, vi lascio direttamente il changelog completo:

Home screen I widget della schermata Home sono stati riprogettati per darti più informazioni a colpo d'occhio e allo stesso tempo rendere la tua schermata Home più elegante. Riceverai anche consigli per i widget che potrebbero esserti utili.

Lock screen Ora puoi modificare l'uscita audio su un dispositivo diverso, come cuffie o altoparlanti, direttamente dalla schermata di blocco. Riceverai anche controlli personalizzati a seconda dell'app musicale che stai utilizzando. Un nuovo widget Registratore vocale per la schermata di blocco ti consente di registrare memo vocali senza sbloccare il telefono. Un calendario mensile nel widget Calendario ti aiuta a tenere traccia dei tuoi eventi dalla schermata di blocco.

Always On Display È possibile impostare l'attivazione di Always On Display ogni volta che si riceve una notifica. Sono disponibili nuovi adesivi animati.

Quick Panel Gestisci le tue notifiche più comodamente con un layout migliorato e una sezione integrata di notifiche di avviso e silenziose. La barra della luminosità nel pannello rapido è più grande, quindi è più facile da vedere e regolare.

Modalità Notte Gli sfondi, le icone e le illustrazioni ora vengono scuriti automaticamente per fornire un aspetto più coerente e un maggiore comfort per i tuoi occhi.

Effetti di ricarica Quando inizi a caricare, vengono visualizzati nuovi effetti visivi per aiutarti a controllare la velocità di ricarica.

Tastiera Samsung Accedi ai tuoi emoji, GIF e adesivi direttamente dalla tastiera con un solo pulsante. L'espressione di sé è a portata di tocco. Cerchi di esprimere qualcosa di nuovo? Combina due emoji, quindi aggiungi un'animazione in modo da poter davvero esprimere i tuoi sentimenti. Nuovi adesivi animati sono disponibili per il download. Mantieni la tua grammatica al punto con il nuovo Assistente di scrittura, fornito da Grammarly (solo in inglese).

Consigli I video di anteprima ora vengono visualizzati quando accedi all'app Suggerimenti, aiutandoti a imparare tutto ciò che il tuo Galaxy può fare.

Condivisione Puoi personalizzare l'elenco di app che appaiono nel pannello di condivisione per ridurre il disordine e scorrere a sinistra e a destra tra gli elenchi di app e persone per un accesso più rapido. Quando provi a condividere immagini che presentano problemi come scarsa messa a fuoco o inquadratura, riceverai suggerimenti per correggerle in modo che le tue immagini appaiano sempre al meglio.

Fotocamera Goditi un layout più semplice e chiaro con un'anteprima che mostra solo le informazioni di cui hai bisogno. Il pulsante di ottimizzazione della scena apparirà solo in modalità Foto se c'è poca luce o stai scansionando un documento. Le impostazioni per le modalità Ritratto e Notte sono ora più intuitive. Obiettivo e zoom: vedere il livello di zoom sulle icone dell'obiettivo per uno zoom più semplice, anche nelle modalità che supportano un solo obiettivo. Video che non perde mai un momento: la registrazione ora inizia immediatamente dopo aver premuto il pulsante Registra, anziché quando lo si rilascia. In modalità Foto, tocca e tieni premuto il pulsante Otturatore per avviare la registrazione di un video. Trascina il dito sull'icona del lucchetto per continuare a registrare senza dover tenere premuto il pulsante. Take singolo: aggiungi tempo extra durante la registrazione in Take singolo per non perdere i momenti chiave. Al termine della registrazione, il menu di selezione dei contenuti è stato migliorato per aiutarti a scegliere facilmente gli scatti perfetti. Modalità Pro: le impostazioni sono state riorganizzate per un aspetto più pulito. Quando le linee della griglia sono attive, gli indicatori di livello orizzontale ti aiutano ad allineare lo scatto perfetto. Funzionalità di scansione avanzate: dopo la scansione di un documento, è possibile ingrandire per la modifica precisa. Quando esegui la scansione di un codice QR, puoi scegliere tra diverse opzioni a seconda del tipo di codice QR.

Galleria Le storie ora mostrano un'anteprima video sulla copertina e un video in evidenza all'interno. Puoi anche vedere dove è stata scattata ogni immagine di una storia su una mappa. Sono disponibili più opzioni per ordinare gli album che contengono molte foto. Le copertine degli album ora vengono mostrate nella parte superiore dello schermo quando apri gli album. I suggerimenti di ricerca sono stati migliorati per aiutarti a trovare immagini e video. Vengono suggerite anche ricerche recenti. Le immagini rimasterizzate possono essere ripristinate alle loro versioni originali in qualsiasi momento, anche dopo essere state salvate. Ora puoi modificare la data, l'ora e il luogo in cui sono state scattate foto e video.

Foto e video editor Aggiungi divertenti emoji e adesivi alle tue foto e ai tuoi video. Crea collage video combinando più immagini e video dalla tua Galleria. La nuova opzione Bilanciamento luce consente di modificare più facilmente il tono delle immagini. Anche l'editor dei momenti salienti è stato migliorato per darti ancora più controllo. Ripristina i video modificati alle loro versioni originali in qualsiasi momento, anche dopo che sono stati salvati. Ritaglia un volto, un animale domestico, un edificio o qualsiasi altro oggetto da una foto e incollalo su un altro.

AR Emoji Usa un'emoji AR come immagine del profilo in Contatti e account Samsung. Puoi scegliere tra oltre 10 pose o creare le tue espressioni. Sono stati aggiunti nuovi adesivi emoji AR che mostrano solo il tuo viso. Divertiti a decorare le tue foto e a condividerle con i tuoi amici. Realizza fantastici video di danza con le tue emoji AR. Scegli modelli da 10 diverse categorie tra cui #Fun, #Cute e #Party. Usa i tuoi disegni per creare abiti unici per le tue emoji AR.

Multitasking Blocca il menu delle opzioni della finestra nella parte superiore di una finestra pop-up per facilitarne l'accesso. Ridimensiona facilmente le finestre Picture-in-Picture con il pinch zoom. Tieni in vista l'app corrente mentre utilizzi i pannelli perimetrali. La sfocatura è stata rimossa per aiutarti a vedere di più contemporaneamente.

Impostazioni Il nuovo menu Sicurezza ed emergenza ti consente di gestire i tuoi contatti di emergenza e le informazioni sulla sicurezza in un unico posto. Le funzionalità di ricerca migliorate ti aiutano a trovare le impostazioni di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno. Riceverai suggerimenti per le funzioni correlate a seconda di ciò che cerchi.

Benessere Digitale Tieni gli occhi sulla strada con il nuovo monitor di guida. Riceverai rapporti su quanto hai utilizzato il telefono e quali app hai utilizzato.

Orologio Il widget del doppio orologio ora mostra diversi colori di sfondo per ogni città a seconda che sia giorno o notte.

Calendario Il nuovo layout del Calendario ti consente di aggiungere eventi all'istante. Puoi anche trovare gli eventi più facilmente con funzionalità di ricerca migliorate. Un nuovo widget della schermata Home mostra il tuo calendario mensile insieme agli eventi di oggi. Crea calendari condivisi e invita altri utenti Galaxy a partecipare

Messaggi Foto, video, collegamenti Web e altri contenuti verranno ora visualizzati nei risultati di ricerca nell'app Messaggi.

File Manager Le funzionalità di ricerca sono state migliorate. Puoi ancora trovare i file che stai cercando, anche se c'è un errore di battitura. L'area File recenti è stata ampliata per aiutarti a trovare più facilmente i file che hai utilizzato di recente.

Samsung Internet Ottieni più suggerimenti di ricerca quando inserisci il testo nella barra degli indirizzi. I risultati appariranno con un design completamente nuovo. Il nuovo widget di ricerca ti aiuta a trovare quello che stai cercando, direttamente dalla schermata Home. Per proteggere la tua privacy, Samsung Internet si avvierà automaticamente in modalità segreta se stavi utilizzando la modalità segreta durante l'ultima sessione di navigazione.

Device Care La schermata principale mostra i problemi relativi alla batteria e alla sicurezza, facilitando la rapida risoluzione dei problemi. Lo stato generale del telefono viene mostrato come un'emoji, aiutandoti a controllare lo stato a colpo d'occhio. Ora puoi accedere direttamente alla diagnostica dei membri Samsung da Device Care. Se qualcosa sembra sbagliato nel tuo telefono, prova i test diagnostici per scoprire qual è il problema e ottenere suggerimenti per risolverlo.

Samsung Health Un nuovo layout di schede nella parte inferiore dello schermo ti aiuta ad accedere più facilmente alle funzionalità di cui hai bisogno. La nuova scheda La mia pagina mostra il tuo profilo, il riepilogo settimanale, i badge e i record personali. Per la selezione del sesso, ora puoi scegliere “Altro” o “Preferisco non dire”. Ora è più facile invitare i tuoi amici alle sfide a squadre inviando un link. Ulteriori snack sono stati aggiunti al tracker alimentare.

Bixby Routines Sono disponibili più condizioni per le tue routine. Avvia una routine durante una chiamata o quando arriva una certa notifica. Fai in modo che le tue routine facciano di più. Ora puoi attivare l'elaborazione avanzata con una routine. Ci sono anche più opzioni per connettere e disconnettere i dispositivi Bluetooth. Riordina le azioni toccando e tenendo premute le azioni nella pagina di modifica. Sono state inoltre aggiunte opzioni avanzate per consentire di attendere prima dell'inizio di un'azione, confermare le azioni e altro ancora. Abbiamo rimosso le restrizioni per alcune combinazioni di condizioni e azioni in modo che tu possa fare ancora di più con le tue routine. Crea icone personalizzate per le tue routine utilizzando la fotocamera o un'immagine dalla galleria.

Accessibilità Esegui le azioni più rapidamente spostando il puntatore del mouse su uno dei 4 angoli dello schermo. Regola il contrasto e le dimensioni contemporaneamente con la modalità di visualizzazione personalizzata (contrasto elevato o display grande). Accedi più rapidamente alle funzioni di accessibilità con un pulsante mobile sempre disponibile. Sono disponibili più opzioni di visibilità per soddisfare le tue esigenze. Puoi ridurre la trasparenza e la sfocatura o rendere lo schermo più scuro. Imposta colori diversi per le notifiche di ciascuna app in modo da poter determinare facilmente da dove provengono le notifiche La finestra Lente d'ingrandimento è stata unita al nuovo menu Ingrandimento, offrendoti più opzioni e più controllo per l'ingrandimento del contenuto sullo schermo.

Privacy Scopri quali app accedono ad autorizzazioni sensibili come Posizione, Fotocamera o Microfono nella cronologia di utilizzo delle autorizzazioni. Puoi negare le autorizzazioni per tutte le app con cui non ti senti a tuo agio. Un punto verde apparirà nell'angolo in alto a destra dello schermo quando un'app sta utilizzando la fotocamera o il microfono, così puoi vedere se un'app ti sta registrando senza il tuo consenso. Puoi anche utilizzare i controlli del pannello rapido per impedire temporaneamente a tutte le app di utilizzare la fotocamera o il microfono. Assumi un maggiore controllo sulle app che vogliono accedere alla tua posizione. Per le app che devono solo conoscere la tua area generale, come le app meteo, puoi consentire l'accesso alla tua posizione approssimativa in modo che non possano determinare esattamente dove ti trovi. A volte hai bisogno di copiare informazioni sensibili, come password o numeri di carte di credito, ma non vuoi che cadano nelle mani sbagliate. Puoi scegliere di ricevere una notifica ogni volta che un'app accede a contenuti copiati negli appunti in un'altra app.



Quali modelli saranno aggiornati?

Dopo aver parlato delle novità del major update con Android 12, vediamo quali smartphone Samsung saranno aggiornati alla One UI 4.0. Per il momento non c'è ancora una roadmap ufficiale, ma le previsioni parlano dei seguenti modelli:

Modelli Beta Stabile Samsung Galaxy S21 Rilasciata Samsung Galaxy S21+ Rilasciata Samsung Galaxy S21 Ultra Rilasciata Samsung Galaxy S20 Rilasciata Samsung Galaxy S20+ Rilasciata Samsung Galaxy S20 Ultra Rilasciata Samsung Galaxy S20 FE Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10 5G Samsung Galaxy S10e Samsung Galaxy S10 Lite Samsung Galaxy Note 20 Rilasciata Samsung Galaxy Note 20 Ultra Rilasciata Samsung Galaxy Note 10 Samsung Galaxy Note 10+ Samsung Galaxy Note 10 Lite Samsung Galaxy Z Fold 3 Rilasciata Samsung Galaxy Z Fold 2 Samsung Galaxy Fold Samsung Galaxy Z Flip 3 Rilasciata Samsung Galaxy Z Flip Samsung Galaxy A90 5G Samsung Galaxy A72 Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy A71 5G Samsung Galaxy A52 Samsung Galaxy A52 5G Samsung Galaxy A52s Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A51 5G Samsung Galaxy A42 5G Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A32 Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A31 Samsung Galaxy A22 Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy A21 Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy A12 Samsung Galaxy A12 Nacho Samsung Galaxy A11 Samsung Galaxy A03s Samsung Galaxy A02 Samsung Galaxy A02s Samsung Galaxy A01 Samsung Galaxy Quanto 2 Samsung Galaxy A Quantum Samsung Galaxy M62 Samsung Galaxy M51 Samsung Galaxy M42 5G Samsung Galaxy M32 Samsung Galaxy M32 5G Samsung Galaxy M31 Samsung Galaxy M31 Prime Edition Samsung Galaxy M31s Samsung Galaxy M22 Samsung Galaxy M21 Samsung Galaxy M21s Samsung Galaxy M12 Samsung Galaxy M02 Samsung Galaxy M02s Samsung Galaxy Xcover 5 Samsung Galaxy Tab S7 Samsung Galaxy Tab S7+ Samsung Galaxy Tab S7 FE Samsung Galaxy Tab S6 Samsung Galaxy Tab S6 5G Samsung Galaxy Tab S6 Lite Samsung Galaxy Tab A7 Samsung Galaxy Tab A7 Lite Samsung Galaxy Tab Active 3

