Xiaomi brucia Google e aggiorna la serie Mi 11 ad Android 12!

Coglie decisamente di sorpresa la partenza dell'aggiornamento stabile ad Android 12 per la serie Xiaomi Mi 11. La famiglia Pixel 6 non è ancora stata presentata e Google si sta apprestando a rilasciare l'update per i propri smartphone. Ma c'è da dire che Xiaomi è stata una delle primissime aziende ad abbracciare la nuova major release di Google. Sin dalle prime ROM Developer Preview, gli utenti Xiaomi hanno avuto modo di testare con mano le novità introdotte dagli sviluppatori del robottino verde. Dalle DP siamo poi passati alle prime versioni MIUI 12.5 Beta basate sull'ultima versione del firmware Android. E finalmente siamo arrivati all'ultimo step che sancisce ufficialmente il rilascio delle ROM definitive per i possessori di alcuni smartphone Xiaomi.

L'aggiornamento ad Android 12 parte sulla serie Xiaomi Mi 11: ecco novità e download

Per il momento, il roll-out della MIUI 12.5 basata su Android 12 riguarda Xiaomi Mi 11 e Mi 11i, ma non dovrebbe mancare molto al roll-out anche per gli altri modelli compatibili. Mi riferisco in particolar modo a Mi 11 Ultra, ma anche Mi 11 Pro, Mi 11X e Mi 11X Pro in Asia.

In entrambi i casi, la ROM in via di roll-out è la MIUI 12.5 Global, a cui dovrebbe seguire nel corso dei prossimi giorni la controparte MIUI 12.5 EEA. Tuttavia, è necessario sottolineare che per ambedue gli smartphone si tratta della ROM Stable Beta, pertanto destinata esclusivamente ai beta tester. Come ogni major update che si rispetti, Xiaomi ha ben deciso di farlo passare prima per le mani degli utenti Mi Pilot. Qualora non venissero rilevati bug degni di nota, allora la stessa ROM verrà diffusa a tutto il pubblico.

Potete comunque scaricare ed installare la ROM manualmente, ma a vostro rischio e pericolo, anche perché parliamo di un aggiornamento corposo e che probabilmente potrebbe portar con sé bug e malfunzionamenti. Vi invitiamo ad aggiornare manualmente soltanto se sapete cosa state facendo.

Scarica Android 12 per Xiaomi Mi 11 e Mi 11i

