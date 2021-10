OxygenOS 12: quali sono gli smartphone OnePlus supportati

Ormai la nuova interfaccia di OP è quasi ufficiale: la compagnia cinese ha confermato varie funzioni e mostrato tante novità, ma soprattutto ha dato il via al rilascio della prima beta per gli ultimi top di gamma. Inoltre, ora che il debutto della OxygenOS 12 si avvicina, l'azienda ha svelato anche l'elenco completo degli smartphone Oneplus supportati che riceveranno il tanto agognato aggiornamento.

OnePlus conferma gli smartphone supportati che riceveranno l'aggiornamento alla OxygenOS 12

Ovviamente la nuova versione dell'UI è basata su Android 12, ultimo major update dell'OS del robottino verde, fresco di lancio in versione stabile da parte di Google. I primi smartphone OnePlus supportati che riceveranno l'aggiornamento alla OxygenOS 12 sono gli ultimi modelli top della serie 9. Di seguito trovate l'elenco completo dei dispositivi interessati.

OP 9

OP 9 Pro

OP 9R

OP 7

OP 7 Pro

OP 7T

OP 7T Pro

OP 8

OP 8 Pro

OP 8T

Le novità non finiscono qui perché la compagnia ha confermato anche che il nuovo aggiornamento debutterà a bordo di vari modelli della serie Nord.

OP Nord

OP Nord CE

OP Nord 2

Quali smartphone OnePlus NON riceveranno Android 12

Per quanto riguarda invece i grandi assenti è impossibile non notare la mancanza dei modelli della serie N: sia N10 che N100 sono stati lanciati con Android 10, quindi hanno già ricevuto il loro unico major update. Per saperne di più sulla politica di aggiornamenti software di OP, ecco tutti i dettagli. Gli altri assenti sono tutti i modelli precedenti alla gamma 7: sia OP 6 e 6T che i predecessori non riceveranno Android 12.

Volete conoscere tutte le novità dalla OxygenOS 12? Allora qui trovate il nostro approfondimento dedicato alla nuova versione dell'interfaccia della casa cinese. Per i più intrepidi, date un'occhiata alla prima Open Beta 1 per OP 9 e 9 Pro.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu