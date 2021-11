Redmi Note 11 Pro e Pro+: nuovi rumors sul lancio in Europa

Sono abbastanza certo che in moltissimi stiano aspettando il lancio della serie Redmi Note 11 in Italia, visto il successo riscosso finora dalla famiglia di dispostivi. Se si sommano tutti i modelli precedenti, infatti, Xiaomi può vantare vendite per oltre 240 milioni di smartphone in tutto il mondo. Per certi versi, potremmo definire il debutto in occidente della famiglia Redmi Note una sorta di raccolta dell'eredità spirituale del vecchio Moto G. Uno smartphone che fa tutto in maniera più che sufficiente ma che soprattutto a un prezzo comodo per tutte le tasche. Quest'anno sarà interessante valutare il posizionamento di prezzo, vista la presenza dei due modelli più pregiati Redmi Note 11 Pro e Pro+.

Il lancio in Europa di Redmi Note 11 Pro e Pro+ si sta avvicinando

Anche perché, sulla base di quanto vociferato, la serie Redmi Note 11 Global sarebbe differente da quanto visto presentato in Cina. A partire dal modello standard, che da noi non arriverà visto che è già stato introdotto sotto forma di rebrand di POCO M4 Pro 5G. Inoltre, si vocifera che i modelli occidentali si discosteranno da quelli orientali per l'adozione di soluzioni Qualcomm al posto di quelle MediaTek. Secondo i rumors, l'ipotesi è che i due chipset Snapdragon 695 e 778G+ prendano il posto dei Dimensity 810 e 920.

Ma a parte queste differenze, quello che oggi ci interessa è una nuova indiscrezione del leaker Mukul Sharma, secondo cui Redmi Note 11 Pro e Pro+ sarebbero in fase di test in Europa. Sulle specifiche previste non si è sbilanciato, ma ha sottolineato come i due smartphone dovrebbero arrivare in India ancora sott'altro nome, cioè Xiaomi 11i e 11i HyperCharge. Resta da scoprire come saranno fatti in Italia, quindi, e con quali specifiche verranno commercializzati.

