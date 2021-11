Realme 4K Smart Google TV Stick: prezzi e data per l’Italia

Annunciata lo scorso mese, la Realme 4K Smart Google TV Stick è il primo modello del genere da parte di Realme e sta per arrivare anche in Italia. È una fascia di mercato che conosciamo principalmente per le proposte di Amazon e Xiaomi (che abbiamo confrontato) ma che a breve lo sarà anche con Realme. Sappiamo già che il produttore sta per portare nel nostro paese il suo primo tablet, così come diversi nuovi smartphone. Dopo aver dimostrato di poter fare grandi cose nel mercato telefonico europeo e italiano, il sub-brand di OPPO vuole fare lo stesso con l'Internet of Things.

L'ecosistema di Realme in Italia è ancora lontano dall'essere ricco come quello indiano e cinese, ma ha già dalla sua diversi prodotti. Smartphone a parte, Realme Italia ha dalla sue diversi modelli di cuffie, così come smartwatch, smartband, aspiratori robot e videocamere di sicurezza. A questi dispositivi si aggiungerà a breve la Realme 4K Smart Google TV Stick, la cui disponibilità imminente in Europa è stata confermata dalla divisione olandese.

Le informazioni fornite ufficialmente da Realme Olanda ci fanno sapere che la TV stick sarà disponibile a partire dal mese di dicembre. I prezzi saranno di 54,99€ per la versione 2K e di 69,99€ per quella 4K. Ricordiamo che la Amazon Fire TV Stick e la Xiaomi Mi TV Stick costano rispettivamente 39,99€ e 49,99€, ma sono entrambe limitate allo streaming Full HD.

