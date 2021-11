Addio “Non Mi Piace” su YouTube: lotta al bullismo o marketing?

Erano anni che se ne parlava e adesso è ufficiale: YouTube annuncia la rimozione dei Non Mi Piace. A breve, sotto ai video pubblicati sulla piattaforma di streaming video di Google non sarà più possibile vedere il counter dei dislike. Fra tutti i social network “big” in circolazione, YouTube era praticamente l'unico che permetteva di esprimere disapprovazione sotto ai contenuti. Se siete aficionado del servizio da molto tempo, potreste ricordarvi che prima c'erano le stelle (fino a un massimo di 5) per manifestare apprezzamento. Poi dal 2010 vennero sostituite dall'attuale sistema di Mi Piace/Non Mi Piace, la cui bilancia è mostrata dalla barra sottostante.

YouTube annuncia la rimozione dei Non Mi Piace sotto i video, ma c'è un “ma”

Ci sono speculazioni sul perché il team di YouTube abbia iniziato a valutare la rimozione dei Non Mi Piace dal sito. Soprattutto per le tempistiche: l'annuncio di star valutandola arrivò pochi giorni dopo la pubblicazione del criticatissimo YouTube Rewind 2018. Talmente criticato da essere ancora oggi per distacco il video con più dislike della storia, con ben 16,73 milioni di account che hanno messo pollice verso. In seconda posizione troviamo le altrettanto criticate “Baby” di Justin Bieber con 10,5 milioni di dislike (che però risale a 21 anni fa) e “It's Everyday Bro” di Jake Paul e Team 10 con 4,3 milioni di dislike.

Speculazioni a parte, il team YouTube si è espresso sulla rimozione dei Non Mi Piace, spiegando le sue ragioni e le nuove meccaniche. L'obiettivo è quello di combattere il cyber-bullismo, cercando di arginare il fenomeno del “dislike-bomb” che le community applicano in maniera illegittima. Può capitare che il video venga tempestato di Non Mi Piace per demeriti che magari non hanno a che fare col video in sé, ma con i partecipanti. Un fenomeno che può anche rivelarsi tossico, oltre a dare un'immagine sbagliata del contenuto colpito.

Tuttavia, YouTube fa presente che il tasto Non Mi Piace non verrà eliminato e rimarrà la possibilità di cliccarlo. La differenza è che sotto al video rimarrà soltanto il counter dei Mi Piace, mentre i dislike saranno visibili solamente al creator dalla propria dashboard privata. In questo modo, YouTube spera che i dislike ri-diventino uno strumento utile solamente a comunicare una disapprovazione legittima e non uno strumento per infastidire i creator. La compagnia ha inoltre spiegato che la modifica verrà aggiunta progressivamente nei prossimi giorni.

