Roborock S7 con Xiaomi Mi Watch Lite in regalo: doppio sconto eBay!

La festa dello shopping continua con un'ennesima occasione dedicata a chi cerca un prodotto per le pulizie intelligenti. Il robot aspirapolvere Roborock S7 scende di prezzo con codice sconto (su eBay, da un venditore top) ma c'è anche uno Xiaomi Mi Watch Lite in regalo: un'occasione imperdibile per un doppio risparmio!

Roborock S7 e Xiaomi Mi Watch Lite: un'accoppiata vincente con codice sconto

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, ricordiamo che Roborock S7 non è un robot aspirapolvere qualsiasi ma comprende un pacchetto completo e ricco di funzionalità. Il robottino offre il riconoscimento automatico dei tappeti, utile per evitare incidenti con la funzione lavapavimenti: quando rileva un tappeto, il dispositivo solleva il modulo mop per evitare di bagnarlo; inoltre aumenta la potenza di aspirazione per pulire in profondità. Tra le altre funzioni top abbiamo il lavaggio sonico VibraRise che consente di strofinare il pavimento fino a 3.000 al minuto. Il risultato è una pulizia completa sia in fase di aspirazione che durante il lavaggio.

Il resto delle caratteristiche comprendono un contenitore per lo sporco da 470 ml, una capiente batteria da 5.200 mAh ed un'autonomia fino a 200 m2. Ovviamente non mancano un sistema di mappatura avanzato e la possibilità di gestire il robottino tramite smartphone.

Il robot aspirapolvere Roborock S7 è in offerta con codice sconto su eBay, con tanto di spedizione dall'Europa, venditore con affidabilità top e – soprattutto – uno Xiaomi Mi Watch Lite in regalo: un'occasione ghiotta! Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

