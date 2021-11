POCO cerca Beta Tester: ecco i modelli compatibili

Bisognerà pazientare prima di vedere la prossima MIUI 13 sugli smartphone POCO, anche se siamo in dirittura d'arrivo. Nel frattempo che attendiamo la presentazione e il successivo rilascio del major update, il team POCO ha avviato una nuova fase di beta testing. Un programma utile da ambo le parti, dando modo all'azienda di testare il software su più larga scala e agli utenti di provarlo in anteprima.

POCO avvia il programma di Beta Testing: ecco su quali modelli di smartphone

Non viene specificato, ma il software in fase di Beta Testing dovrebbe essere sempre basato sulle ultime versioni della MIUI 12 e 12.5. Per il momento non si parla di MIUI 13, quindi. Detto questo, vediamo quali sono i modelli europei degli smartphone compatibili con questa fase di beta testing:

POCO X3 NFC , X3 Pro

, POCO F3 , F2 Pro

, POCO M4 Pro 5G, M3

I requisiti per entrare a far parte del gruppo di Beta Testing di POCO sono i seguenti: essere maggiorenni, tollerare i bug software ma soprattutto essere pratici nell'installazione di software (con tutti i rischi che ne conseguono). Se foste interessati, vi rimando al thread ufficiale sul forum POCO.

