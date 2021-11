Quest’app fotografa chi ti spia lo smartphone

Avete mai avuto la sgradevole sensazione che qualcuno spii il vostro smartphone quando siete distratti? Anni fa al massimo poteva essere la vostra controparte che cercava messaggi dell'amante, ma oggi dallo smartphone passa un quantitativo di dati ben superiore. Pagamenti, informazioni bancarie, dati sulla salute, mail e documenti di lavoro e chi più ne ha, più ne metta: tutti dati delicati e che potrebbero essere utilizzati a vostro discapito se finissero nelle mani sbagliate. Proprio per questo, oggi vi voglio parlare di un'app anti-spione che potrebbe fare al caso vostro.

Temete che qualcuno vi spii lo smartphone? Con quest'app scoprirete chi è lo spione

L'app si chiama WTMP, acronimo che sta per “Who touched my phone?“, in italiano “Chi ha toccato il mio telefono?“. È gratuita e il suo funzionamento è molto semplice: una volta configurata, scatterà una foto a chi proverà a sbloccare lo smartphone sfruttando la fotocamera frontale. In questo modo, sia che quella persona riesca o meno a bypassare il vostro blocco biometrico, ne avrete un'immagine che la immortalerà inequivocabilmente durante l'atto.

Una volta abilitati i permessi necessari, andate nelle Impostazioni per effettuare tutte le regolazioni del caso. Per prima cosa, vi consiglio di cliccare su “Autenticazione all'avvio” e impostare che per aprire WTMP sia richiesto lo sblocco con l'impronta o con PIN. In questo modo, se qualcuno riuscisse a entrare nel vostro smartphone potrebbe avere vita più difficile ad aprire l'app e cancellare le prove. Disabilitate anche la voce “Mostra notifiche durante l'esecuzione dell'app“, in maniera che l'intruso non si accorga della presenza dell'app.







Fatto questo, ci sono altre impostazioni che potete regolare. Vi consiglio di attivare “Includi l'elenco delle app avviate nel rapporto“, in modo da sapere quali app ha aperto l'intruso, così come le voci “Monitorare tentativi di sblocco riusciti/falliti“. Il tutto può essere poi sincronizzato in cloud, nel caso voleste avere un'ulteriore protezione extra-dispositivo.

