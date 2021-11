Geekbuying Black Friday Early Access 2021: preparati all’evento con tante offerte e Coupon

Siamo ormai a pochi giorni dal Black Friday 2021 e Geekbuying, così come tanti altri store, si prepara all'evento nel migliore dei modi. Per questo, prima del fatidico 26 novembre 2021, ha avviato la promo “Early Access” che porta tante iniziative tra Coupon e offerte dedicate.

Geekbuying Black Friday Early Access 2021: tutte le iniziative in attesa del 26 novembre 2021

Coupon Bonus

Quali sono quindi le iniziative di “riscaldamento” pensate da Geekbuying per il Black Friday? Si parte con un interessante Coupon bonus che lo store mette a disposizione. Come lo si ottiene? Effettuando un ordine di almeno 100$ dal 16 al 22 novembre 2021, si potrà ottenere un ulteriore sconto di 10$ su una spesa di almeno 80$. Questo bonus può essere sfruttato poi dal 22 al 26 novembre 2021 e sarà applicato automaticamente al checkout.

Coupon generici

Come da tradizione per questi eventi, anche per il Black Friday 2021 lo store lancia interessanti Coupon generici da utilizzare su tutte le offerte. Il primo è GKB21BF01 che può essere utilizzato su una spesa di almeno 60$ per ottenere 5$ di sconto. Il secondo codice invece, cioè GKB21BFBIG, molto più corposo, permette di ottenere una riduzione di 20$ su una spesa di 100$. Per saperne di più, vi lasciamo anche il link alla pagina principale dell'Early Access, che trovate nel box qui sotto. N.B. Se non doveste visualizzare il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Offerte con codice sconto

Non sapete cosa comprare? Qui sotto trovate delle offerte specifiche con codice sconto su prodotti molto interessanti a prezzi davvero competitivi. Un esempio? Il WalkingPad C2 oppure il monopattino elettrico AOVO Q7, che come gli altri prodotti sono tutti con spedizione dai magazzini situati in Europa. N.B. Se non doveste visualizzare i link, vi consigliamo di disabilitare Adblock.

Altre attività per il Geekbuying Black Friday 2021

Finita qui? Assolutamente no! Per il Black Friday Early Access 2021 Geekbuying tenta gli utenti con numerose altre attività come un interessante Lucky Draw che permette di ottenere altri Coupon e benefici da utilizzare sullo store. Trovate tutti i dettagli nel box qui sotto. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente tale box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

