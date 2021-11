BLUETTI Black Friday 2021: fino a 600€ di sconto su power station e tanto altro

Dal campeggio all'escursionismo, l'ultima cosa che vorremmo è rimanere senza energia elettrica in mezzo al nulla. E nel quotidiano attuale, avere un apporto di energia sufficiente per alimentare tutte le nostre esigenze è fondamentale. Proprio per questo, sul mercato è arrivata un'ampia gamma di marchi di power station portatili e pannelli solari a prezzi molto competitivi quando in offerta. E proprio l'imminente Black Friday 2021, qui il nostro approfondimento, uno dei pionieri del settore delle soluzioni di alimentazione off-grid, BLUETTI, lancia la sua iniziativa nell'offrire un importante sconto sulla maggior parte del suo catalogo di prodotti.

BLUETTI Black Friday 2021: ecco la selezione delle migliori power station in offerta con codice sconto

EB150/EB240

BLUETTI EB150 è un generatore solare all-in-one caratterizzato da un inverter a onda sinusoidale pura da 1000W. Esso è in grado di alimentare la maggior parte dei tuoi elettrodomestici all'aperto e la capacità della batteria di 1.500 Wh ti assicura di non doverti preoccupare dell'energia all'aperto. L'EB150 supporta anche un ingresso solare fino a 500W MPPT e, con la luce solare, può essere pronto in appena 4.5 ore. L'azienda ha lavorato su una tecnologia di ricarica solare efficiente, sicura e facile da usare, e l'EB150 è chiaramente il flagship del catalogo.

Per chi cerca maggiore potenza però, è presente anche il fratello maggiore BLUETTI EB240, che per design è pressoché identico all'EB150 ma ha una capacità maggiore del 60%. Con un'enorme batteria da 2.400 Wh, riesce a fornire energia elettrica a riscaldamenti finanche a -20 °C.

Li trovate quindi entrambi in offerta per il Black Friday ad un prezzo rispettivamente di 999€ (EB150) e 1.399€ (EB240) in sconto di ben 400€ grazie al Coupon che trovate qui in basso. N.B. Se non doveste visualizzare il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

EB55/EB70

Chi guarda inoltre a soluzioni più ridotte ma comunque con una discreta potenza, BLUETTI porta in Europa le due power station EB55 ed EB70, che si distinguono per avere rispettivamente degli invertitori da 700W e 1.000W, oltre ad avere una batteria da 537 Wh e 716 Wh. Queste due soluzioni sono ora in sconto di 110€ sullo store BLUETTI arrivando ad un prezzo di 549€ (EB55) e 649€ (EB70), rendendosi tra i più convenienti del settore. Trovate i link all'acquisto qui in basso con il codice dedicato. N.B. Se non doveste visualizzare il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

BLUETTI AC200P

Chiude la carrellata delle power station solari il top gamma AC200P. Con una potenza di 2.000W tramite AC inverter, contiene fino a 13 prese e uscite da 12V/25A. Inoltre, con la sua batteria LiFeP04 da ben 2.000Wh, l'intera unità presenta oltre 3.500 cicli di carica prima che la capacità totale si degradi all'80%. Sono quasi 10 anni di servizio per un ciclo al giorno di utilizzo.

Fatta eccezione per l'adattatore da 500W fornito nella confezione, puoi anche alimentare l'AC200P con il sole in maniera totalmente ecologica! Supporta fino a 700W di entrata solare e l'enorme capacità di AC200P può essere ricaricata fino a 4 ore dalla sola energia solare. Se state cercando una fonte di alimentazione affidabile per il vostro camper, potrebbe essere una delle migliori scelte della sua categoria. Trovate questa soluzione in sconto di 300€ con codice, per arrivare a ben 600€ di risparmio con il bundle in cui sono inclusi 3 pannelli solari SP120.

Ricordiamo che il Black Friday BLUETTI ha termine il 1° dicembre 2021, quindi non bisogna perdere occasione per ottenere questi prodotti a prezzi davvero ridottissimi. Trovate la pagina principale dell'evento nel box qui sotto. N.B. Se non doveste visualizzare il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

